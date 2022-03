Britanski obavještajci objavili koji dio Ukrajine su najviše zauzele ruske snage

Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne podatke o ruskoj invaziji u Ukrajini.

Britanci navode da u posljednja 24 sata nije bilo značajnijih promjena u rasporedu ruskih snaga u okupiranoj Ukrajini.

“Nestašica među zalihama pojačana je nedostatkom zamaha i morala među ruskom vojskom, te agresivnim borbama Ukrajinaca”, navode britanski obavještajci.

“Rusija je osvojila najviše teritorija na jugu u blizini Mariupolja gdje se nastavljaju teške borbe dok Rusija pokušava zauzeti luku”, dodaju iz britanskog ministarstva obrane.

