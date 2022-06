Britanski obavještajci objavili ciljeve ruske vojske nakon pada Severodnjecka

Britansko Ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne informacije o ratu u Ukrajini.

Većina ukrajinskih snaga vjerojatno se povukla sa svojih preostalih obrambenih položaja u Severodonjecku, navode Britanci.

Dodaju da je Rusija u travnju 2022. revidirala svoj neposredni plan kampanje pa su se tako umjesto okupacije cijele ili većine Ukrajine fokusirali na ofenzivu na Donbas.

Osvrnuli su se na stanje u Severodnjecku, navodeći da je rusko zauzimanje grada značajno postignuće u okviru ovog smanjenog cilja “vojne operacije”. Riječ je o naselju koje je bilo veliko industrijsko središte i zauzima strateški položaj na rijeci Siverskyi Donets.

“Međutim, to je samo jedan od nekoliko izazovnih ciljeva koje će Rusija morati postići kako bi okupirala cijelu regiju Donbasa. Ti ciljevi uključuju napredovanje u glavnom središtu Kramatorska i osiguranje glavnih opskrbnih putova do grada Donjecka”, navode britanski obavještajci.

