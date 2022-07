Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnoviji izvještaj svojih vojnih obavještajaca.

Navode da se od 10. srpnja rusko topničko bombardiranje nastavilo u dijelu sjevernog Donbasa, ali vjerojatno bez većih teritorijalnih napredovanja. Britanci kažu da su ukrajinske snage nastavile pritiskati Ruse na sjeveroistoku Hersonske oblasti, također bez teritorijalnog napredovanja.

“Krajem lipnja, ruska medijska agencija smještena u regiji jezera Bajkal, objavila video u kojem supruge vojnika tvrde da su vojnici iz 5. tenkovske brigade mentalno i fizički iscrpljeni”, navode britanski obavještajci.

