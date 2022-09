Britansko ministarstvo obrane objavilo je novi izvještaj svojih obavještajaca o situaciji u Ukrajini, u kojem demantiraju tvrdnje ruskog predsjednika Vladimira Putina o izvozu žita iz Ukrajine.

U posljednja 24 sata ukrajinske snage nastavile su ostvarivati značajne dobitke u regiji Harkiv. Rusija je vjerojatno povukla postrojbe s tog područja, ali borbe se nastavljaju oko strateški važnih gradova Kupiansk i Izium, poručuju britanski obavještajci.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/XE7QGQnZeh



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/88KnwEqDNj