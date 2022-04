Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne informacije o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Kako navode, povećava se ruska vojna prisutnost na istočnoj granici Ukrajine, a borbe u Donbasu se intenziviraju dok ruske snage nastoje probiti ukrajinsku obranu.

Britanci navode da će ruska zračna aktivnost na sjeveru Ukrajine vjerojatno ostati niska nakon povlačenja iz Kijeva, ali ističu da još uvijek postoji opasnost od preciznih udara na prioritetne ciljeve diljem Ukrajine.

“Ruski napadi na gradove diljem Ukrajine pokazuju njihovu namjeru da pokušaju poremetiti kretanje ukrajinskih pojačanja i naoružanja na istoku zemlje”, navode britanski obavještajci.

