Britanci objavili novu kartu s bojišta, vidi se važna promjena za Ukrajince

Ukrajinska protuofenziva u području oko Harkiva daje rezultate ako je suditi prema posljednjoj karti britanske obavještajne službe o stanju na bojištu.

Široko područje oko drugog najvećeg ukrajinskog grada na karti je sada označeno kao područje koje je pod kontrolom ukrajinskih snaga. Istovremeno, na karti se ne vidi novi napredak ruskih snaga.

