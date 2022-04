Britansko ministarstvo obrane objavilo je novu dnevnu kartu ratnih događaja u Ukrajini.

Na njoj je, u odnosu na jučer, ne vide velike promjene. Još jučer, cijeli sjever je, naime, označen kao područje pod kontrolom i Ukrajinaca i na kojem nema borbi. Britanci na sjeveru i danas bilježe bombardiranja gradova, ali nema oznaka za borbu na tlu niti ima oznaka da ruska vojska kontrolira bilo koji dio na sjeveru Ukrajine.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8sbCf64ShR



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7YPypk7nz6