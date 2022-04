Britanci objavili novo obavještajno izvješće o ratu. Tri su ključne točke

Ukrajinske snage ponovno su od ruske vojske zauzele “ključno područje” na sjeveru zemlje, objavilo je britansko ministarstvo obrane u najnovijem izvješću o procjeni ratne situacije u Ukrajini.

“Lokalizirane borbe će se vjerojatno nastaviti u nekima od ponovno zauzetih regija, ali će se značajno smanjiti ovog tjedna paralelno s povlačenjem preostalih ruskih snaga”, navodi se u izvješću.

Britansko ministarstvo obrane priopćilo je također da će ruskim postrojbama vjerojatno trebati “značajno obnavljanje zaliha” prije nego što se reorganiziraju i preraspodijele za operacije koje planiraju izvesti na istoku zemlje.

Na Twitteru su Britanci objavili objavještajno izvješće u kojem ističu tri ključne točke:

Prva točka je da su ukrajinske snage ponovo zauzele ključni teren na sjeveru Ukrajine, nakon što su Rusiji uskratile sposobnost da osigura svoje ciljeve i prisilile ruske snage na povlačenje iz područja oko Černihiva i sjeverno od Kijeva.

Druga točka je da su borbe na niskoj razini te da će se vjerojatno nastaviti u nekim dijelovima novoosvojenih regija, ali će se značajno smanjiti tijekom ovog tjedna, kad se povuče i ostatak ruskih trupa.

Treća točka iz britanskog biltena je o tome da će mnoge ruske jedinice koje se povlače iz sjeverne Ukrajine vjerojatno zahtijevati značajno preopremanje i obnovu prije nego što budu dostupne za preraspoređivanje za operacije u istočnoj Ukrajini.

