Britanci objavili novo izvješće: Rusiji ponestaje zaliha preciznijeg oružja

Ruske snage i dalje postižu manji napredak na području Lisičanska, dok se u cijeloj regiji nastavljaju zračni i artiljerijski napadi, izvijestilo je britansko ministarstvo obrane u najnovijem obavještajnom izvješću dodajući da ukrajinske snage nastavljaju blokirati Ruse na jugoistočnoj periferiji Lisičanska.

U izvješću se navodi i da Rusija nastavlja koristiti protubrodske projektile koji se lansiraju iz zraka, vjerojatno zbog sve manjih zaliha preciznijeg modernog oružja.

Analiza nadzornih snimki otkrila je da su prilikom napada na trgovački centar u Kremenčuku 27. lipnja najvjerojatnije korišteni projektili Kh-32, nadograđena verzija sovjetskih protubrodskih raketa dugog dometa Kh-22. Iako su dorađeni, projektili Kh-32 i dalje nisu optimizirani za precizno gađanje meta na zemlji, osobito u urbanom okruženju, što značajno povećava kolateralnu štetu prilikom ciljanja i napada na metu, navodi se u izvješću.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/fwzYduGXwf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VTNFQTqnjK