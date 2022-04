Britansko ministarstvo obrane objavilo je u petak popodne novu kartu ruskih napada u Ukrajini.

Kako navode Britanci na karti, na sjeveru Ukrajine praktički više nema ruskih snaga niti borbi. Pentagon je još u četvrtak objavio da su se ruske snage u potpunosti povukle s područja oko Kijeva i Černihiva.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 April 2022



