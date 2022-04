Vojni obavještajci britanskog ministarstva obrane objavili su posljednju analizu situacije u Ukrajini.

Navode da je tijekom proteklog tjedna došlo do koncentracije ruskih zračnih aktivnosti prema jugoistočnoj Ukrajini, vjerojatno zbog toga što je Rusija usredotočila svoje vojne operacije na to područje.

“Unatoč naporima Rusije da smanji sposobnost ukrajinske protuzračne obrane, Ukrajina i dalje predstavlja značajan izazov ruskim zračnim i raketnim operacijama. Kao rezultat toga, ruski zrakoplovi su još uvijek ranjivi na sustave protuzračne obrane kratkog i srednjeg dometa.

Nesposobnost Rusije da pronađe i uništi sustave protuzračne obrane ozbiljno je ometala njihove napore da steknu široku kontrolu nad zračnim prostorom, što je zauzvrat značajno utjecalo na njihovu sposobnost da podrže napredovanje svojih kopnenih snaga na brojnim frontama”, stoji u analizi.

