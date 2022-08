Britanci demantiraju Ruse o razlozima usporavanja tempa vojne akcije

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu rekao je 24. kolovoza Šangajskoj organizaciji za suradnju da Rusija namjerno usporava tempo vojne akcije u Ukrajini zbog želje za smanjenjem broja civilnih žrtava.

Ovo je gotovo sigurno dezinformacija, ruska ofenziva je usporila zbog loših vojnih rezultata i žestokog otpora Ukrajine, navodi britansko ministarstvo obrane u svom dnevnom izvješću o stanju u Ukrajini.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/InVVkio2XL



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OvxTQAfC32