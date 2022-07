Britanski humanitarni radnik Paul Urey, kojeg su zarobili ruski separatisti na istoku Ukrajine i optužili ga da je plaćenik, umro je u zarobljeništvu, objavila je ruska agencija TASS.

Paul Urey je zarobljen na istoku Ukrajine i optužen kao strani plaćenik od strane separatista samoproglašene Narodne Republike Doneck, piše Reuters.

Navodno je preminuo od posljedica kronične bolesti, prenijela je ruska agencija.

Vijest je prenio i AFP.

#BREAKING British citizen Paul Urey captured by separatists in Donetsk dies in detention: official pic.twitter.com/EWdCraNxEI