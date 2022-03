Borrell pozvao članice EU-a da nastave naoružavati Ukrajinu: Otpor je izvanredan

Podijeli:







Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell pozvao je u četvrtak 27 zemalja EU-a da nastave naoružavati ukrajinsku vojsku jer "će sve biti odlučeno u idućih 15 dana".

“Ukrajinski otpor je izvanredan. Ruska vojska se ne uspijeva probiti na udaljenost veću od 200 kilometara od svojih logističkih baza te je izgubila puno vojnika i tenkova, što možemo vidjeti preko satelita. Ukrajinci lakim pješaštvom, naoružani raketnim bacačima i stingerima, efikasni su protiv tenkova i aviona”, izjavio je 74-godišnji Borrell u intervjuu za španjolsku javnu televiziju TVE.

Upitan trebaju li treće zemlje nastaviti slati oružje ukrajinskoj vojsci kako bi se nastavio taj njen navodni uspjeh, Borrell je odgovorio: “To je najvažnije. Jer će sve biti odlučeno u idućih 15 dana”.

“Otpor će se nastaviti koliko je potrebno, ali cilj ruske invazije nije uspio”

Zamoljen da objasni taj konkretan vremenski rok dodao je da “želi reći da to neće biti unutar 24 sata”. “Otpor će se nastaviti koliko je potrebno, ali cilj ruske invazije nije uspio”, napomenuo je bivši ministar vanjskih poslova Španjolske.

Borrell je rekao kako su Rusi ostali bez trećine vojnika u proteklih mjesec dana koliko traje njihova invazija na Ukrajinu.

“Kada se zbroje poginuli, ranjeni i zarobljeni ostali su bez 40.000 vojnika. To je procjena”, izjavio je.

Borrell tvrdi da je “ukrajinski otpor razbio obruč oko (glavnog grada) Kijeva”.

“Čini se da Rusi nisu nimalo sposobni zauzeti Kijev”

“Neki gradovi su u očajnoj situaciji poput Mariupolja, ali čini se da Rusi nisu nimalo sposobni zauzeti Kijev. Potrebno je stoga nastaviti pomagati (Ukrajincima), hitno, da se nastave odupirati u nadolazećim danima. Zato su im potrebno stingeri i protuoklopno oružje, potrebno im je pomagati kao što smo radili i dosad”, izjavio je šef europske diplomacije.

Napomenuo je da Rusija trenutno ne želi pregovarati ni o čemu “jer želi okupirati teritorij”.

“Na pregovore želi doći u boljoj situaciji. Želi zaokružiti zauzimanje obale (Crnog mora). Želi doći do istočne granice s Moldavijom i tako odvojiti Ukrajinu od mora. Ukrajina je pak spremna pregovarati u bilo kojem trenutku ali s druge strane nema sugovornika”, rekao je dodavši da bi se pregovaralo “o prekidu vatre”

“To je prva stvar koja se radi u ovakvim situacijama”, istaknuo je.

“Na agendi nije nikakva NATO intervencija u Ukrajini”

Borrell nije htio govoriti o planovima NATO-a, rekavši da nije nadležan za taj vojni savez, ali je izjavio kako NATO namjerava poslati dodatne vojnike u svoje zemlje članice na istočnoj granici. “No na agendi nije nikakva intervencija u Ukrajini”, dodao je.

Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski ranije je pozvao NATO savez na zatvaranje neba iznad Ukrajine kako bi onemogućio ruske zračne napade.

“Da bi zatvorio zračni prostor moraš rušiti ruske avione. A to znači ulazak u rat. To bi značilo ulazak NATO-a u rat”, izjavio je Borrell. “Lako je reći da treba zatvoriti zračni prostor, ali puno teže izvesti jer to znači ulazak u rat”.

Borrell je rekao kako bi lideri zemalja EU-a mogli ovaj tjedan u Bruxellesu uvesti dodatne sankcije Rusiji. Spomenuo je nužnost smanjenja ovisnosti o ruskim energentima.

Ministri vanjskih poslova i obrane zemalja EU-a razgovarali su nedavno o uspostavljanju postrojbe od 5.000 vojnika iz Europske unije za brzu vojnu reakciju. Ona bi trebala biti formirana kao dio šireg “sigurnosnog koncepta”. Oko 200 građana EU-a prošli mjesec je na Konferenciji o budućnosti Europe u Maastrichtu glasovalo protiv osnivanja zajedničke vojske EU-a, ali su podržali veću suradnju među vojskama. To mišljenje građana nema nikakvu zakonodavnu snagu.

“Nitko ne govori o europskoj vojsci koja bi marširala ulicom Castellana u Madridu ili po Elizejskim poljanama u Parizu”, rekao je Borrell. “I dalje bi svaka zemlja imala svoju vlastitu vojsku. Ali ako pogledamo koliko svaka od zemalja troši na vojsku, to je tri ili četiri puta više od Rusije. Trebamo se stoga koordinirati, učiniti boljim to trošenje, da se ne preklapamo, izbjegnemo da nečega imamo previše a nečega nemamo”, dodao je.

Napomenuo je da je planirana postrojba od 5.000 vojnika “kombinacija jedinica nacionalnih vojski koja se može zajedno mobilizirati u kriznoj situaciji”.

