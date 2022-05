Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne informacije o ruskoj invaziji u Ukrajini.

“Nakon vježbi ranije ovog mjeseca, Bjelorusija je najavila raspoređivanje snaga za specijalne operacije duž granice s Ukrajinom, uključujući snage zračne obrane, topništva i raketnih postrojbi na poligone za obuku na zapadu zemlje”, navode u priopćenju.

Britanci ističu da će raspoređivanje bjeloruskih snaga uz granicu utjecati i na ukrajinske snage koje neće moći pružiti potporu operacijama u Donbasu.

“Unatoč ranijim nagađanjima, bjeloruske snage do danas nisu bile izravno uključene u sukob”, dodaju Britanci.

Međutim, bjeloruski teritorij korišten je kao početna postaja za rano napredovanje ruskih snaga prema Kijevu i Černihivu. Rusija je također izvodila i zračne napade s područja Bjelorusije.

Britansko ministarstvo obrane takođern navodi da bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko balansira između podrške ruskoj invaziji i željom da izbjegne izravan sukob koji bi mogao rezultirati zapadnim sankcijama, ukrajinskom odmazdom i mogućim nezadovoljstvom bjeloruske vojske.

