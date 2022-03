Podijeli:







Oleksandr Daniljuk, bivši ministar financija i sad tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Ukrajine, javio se putem Skypea u N1 Studio uživo iz Kijeva. Iz prve ruke je opisao situaciju u glavnom ukrajinskom gradu, kao i generalno stanje u zemlji.

“Danas je mjesec dana od početka ruske invazije na Ukrajinu. To je bio najteži mjesec u našoj povijesti, bez sumnje, suočeni smo s velikom vojskom koja se ne ponaša kao vojska, nego kao gomila barbara koji neselektivno bombardiraju naše gradove, ubijaju civile, uništavaju zemlju”, rekao je Oleksandr Daniljuk i dodao:

“Pristao sam na ovaj intervju jer ono što se događa u Ukrajini, dobro je poznato vašim gledateljima, vi ste prošli sličnu stvar u prošlosti pa znate što to znači. Imam puno prijatelja u Hrvatskoj, uključujući Zdravka Marića, vašeg ministra financija, kao i guvernera Vujčića. Razgovarao sam s njima o onome što je vaša zemlja prošla, a sad je to stvarnost u Ukrajini. U ovih mjesec dana dobili smo informacijski rat. Rusija je htjela nametnuti svoju priču, a ona nije prihvatljiva nikome. Svijet zna istinu o onome što se događa u Ukrajini.

Rusima nismo dopustili provesti nijedan od strateških planova, svi su propali. Naišli su na naš otpor, narod Ukrajine, vojska, teritorijalna obrana, civili, svi pružaju tako snažan otpor koji Rusi nisu očekivali. Rezultat toga je mnogo žrtava na obje strane. Rusija je pretrpjela više žrtava nego tijekom sovjetskog rata u Afganistanu koji je trajao 10 godina. Istovremeno naša ekonomija ispašta, gubimo mnogo ljudi, civila, djece, žena, koji ne mogu pobjeći od ovog barbarizma, ali zaustavili smo Rusiju i oni sad razmišljaju kako se pregrupirati. Ovo će biti duga borba, ovaj rat se neće vjerojatno zaustaviti sutra, ni za mjesec dana, mogao bi trajati kao u Hrvatskoj.”

“Imamo priliku pobijediti”

Na pitanje očekuje li pomak nakon današnjeg sastanka u Bruxellesu rekao je: “Zapravo da, očekujemo. Svjedočimo snažnoj simpatiji i suosjećanju. Stav NATO-a i naših zapadnih partnera promijenio se čim su shvatili da se Ukrajina neće predati. S obzirom na to da nas slobodni svijet ne može ostaviti da patimo, ako dobijemo vojnu pomoć, barem ćemo tehnološki biti na razini Rusije. Imamo priliku pobijediti, a pobjeda, ubijanje ovog medvjeda koji prijeti slobodnom svijetu, bit će od koristi mnogim nacijama. Prisjetite se posljednjeg puta kad je neka zemlja otvoreno prijetila upotrebom nuklearnog oružja, Rusija to čini. Treba ih demilitarizitati i oduzeti im nuklearno naoružanje.”

O odbijanju NATO-a da zabrani letove iznad Ukrajine Daniljuk je rekao: “Razočarani smo, neću skrivati. No, moramo ići dalje. Ako NATO nije spreman zatvoriti nebo, a neću ulaziti u detalje zašto ne žele jer mislimo da je to moguće, ako će nam samo davati oružje, to će nas dovesti u položaj da to sami učinimo. Ovaj rat i ponašanje NATO-a će se promijeniti, kao i ponašanje Rusije, a Ukrajinci će nastaviti braniti zemlju.”

“Rusi moraju shvatiti tko je Putin”

Komentirajući koliko se dugo Ukrajina može braniti, odgovorio je: “Zar bismo se trebali predati zato što je Putin nervozniji?

Od NATO-a dobijamo značajnu pomoć, ali trebamo veću pomoć. Svi moraju shvatiti da ovaj rat može završiti samo ukrajinskom pobjedom, inače će ovo biti beskonačan rat i nakon svakog prekida vatre uslijedit će nova ruska agresija. Rusija ima veće apetite od Ukrajine. Mislim da zapad promatra sukob Rusije i Ukrajine i misli – ako se Putin razljuti, što će se onda dogoditi? No, Ukrajinci ne mogu tako razmišljati jer smo izloženi stalnom bombardiranju, samo branimo svoju domovinu. Rusi moraju shvatiti tko je Putin. Oni tvrde da su zrela i inteligentna nacija, trebaju se tako i ponašati. Sigurno će sve više Rusa biti iziritirano, a hoće li se nešto promijeniti u Rusiji, ne znam.”

Istaknuo je da je komunikacija predsjednika Volodimira Zelenskog dobra s obzirom na okolnosti.

Također, u tijeku razgovora za N1 u Kijevu se oglasila zračna uzbuna, četvrta jutros. “Kijev je izložen stalnim napadima”, rekao je Daniljuk.

Tijek događaja u Ukrajini iz minute u minutu pratimo OVDJE.

