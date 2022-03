Bivši šef ruske diplomacije: Rusija možda kupuje vrijeme prije najžešćeg napada

Ruski ministar vanjskih poslova od 1990. do 1996. Andrej Kozirev analizirao je situaciju u Ukrajini nakon ruskih obećanja da će smanjiti vojne aktivnosti oko Kijeva i Černihiva.

“Dobra vijest s rusko-ukrajinskih pregovora u Istanbulu nije to da Putin odjednom postupa u dobroj vjeri, nego da ga je herojski ukrajinski otpor natjerao da potraži druga rješenja i diplomatsku varku”, naveo je.

Kozirev je i ranije kritizirao rat u Ukrajini, a sada je poručio da bi ruska najava o smanjenju intenziteta “mogao biti potez Rusije da si kupi vrijeme, a potom napadne najžešće moguće”.

“Putinov režim razumije jezik snage i samo snage. Suočen s porazom kod Kijeva, Putin se sada okreće diplomaciji i manevrima konvencionalne vojske, a ne taktičkim nuklearnim bombama”, napisao je Kozirev.

Osvrnuo se i na američkog predsjednika Joe Bidena. Kozirev smatra da se Biden ne treba ispričati zbog teških riječi izrečenih u Varšavi. “Ovo može biti jednako dobro kao Reaganov govor u Berlinu ako ga podupru odgovarajućim vojnim mjerama, poput protuzračnih sustava i drugog oružja koje Zelenski traži.”

