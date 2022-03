Podijeli:







Izvor: Brendan Smialowski / AFP

Američki špijun i umirovljeni general James Clapper, koji je nadzirao CIA-u, FBI i NSA-u te je bio jedan od glavnih savjetnika bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, donio je zaključke kakav bi se obavještajni rad mogao odvijati kako bi se utvrdilo ponašanje i razmišljanje ruskog predsjednika Vladimira Putina.

“Putin je u velikoj mjeri izoliran, posebno u posljednje dvije godine otkako traje pandemija, a uz to je činjenica da ima vrlo malo ljudi koji mu imaju pristup. To čini prikupljanje obavještajnih podataka kojima se može vjerovati vrlo teškim, tako da se puno čita o tome što on radi i govori javno”, rekao je u emisiji BBC-jevog Radija 4.

Putin je učinio puno stvari koje nisu u skladu s njegovim “tradicionalnim, zatvorenim, hladnim, pragmatičnim i strojnim ponašanjem”, kaže Clapper.

Na pitanje je li Putin racionalan, Clapper odgovara da se “nada ako imate posla sa šefom države koji ima prst na gumbu za najveći nuklearni arsenal na svijetu, da razmišlja racionalno”.

“Znam da su se njegovo ponašanje i držanje promijenili u odnosu na ranije”, rekao je.

“Plaćamo li cijenu za pogreške napravljene u prošlosti, ne djelujemo kada su se prešle granice kada je Krim aneksiran ili kada je korišteno kemijsko oružje u Siriji? Sadašnji američki predsjednik Biden bio je potpredsjednik u vrijeme tih događaja i proživio je sve to, što bi dovelo do toga da je svoje javne izjave ublažio i bio vrlo odmjeren”, kaže Clapper, prenosi Index.

