Snimka na kojoj Vladimir Putin čvrsto drži stol tijekom sastanka potaknula je nagađanja o zdravlju ruskog čelnika, piše The Telegraph.

Šef Kremlja je na snimci prikazan kako razgovara sa Sergejom Šojguom, ruskim ministrom obrane, o situaciji u Mariupolju. Šojgu izvještava Putina da je Mariupolj pao, a Putin mu na tome čestita.

No, Putinovo držanje potaknulo je pitanja o njegovom stanju, za koje neki promatrači tvrde da se naglo pogoršalo od početka rata 24. veljače. Ruski predsjednik je tijekom sastanka bio pogrbljen u stolici i nije htio pustiti kut stola koji je čvrsto držao desnom rukom.

Šojgu, za kojeg su neki sugerirali da se nije pojavljivao u javnosti zbog lošeg zdravlja ili neslaganja s Putinom oko rata u Ukrajini, pročitao je svoje kratko obraćanje Putinu s papira.

Anders Aslund, švedski ekonomist i bivši savjetnik ruske vlade, rekao je da snimka sastanka pokazuje kako su oba Rusa “depresivna i lošeg zdravlja”. “Šojgu mora čitati svoje komentare Putinu i teško govori, što sugerira da su glasine o srčanom udaru vjerojatno točne. Loša izvedba”, dodao je.

I ranije su se pojavljivale špekulacije o Putinovu zdravstvenom stanju. Ruski medij Project – zabranjen u Rusiji, funkcionira iz inozemstva – objavio je nedavno da Putina stalno prati liječnik specijaliziran za rak štitnjače te da ruski predsjednik od početka invazije pati od brojnih zdravstvenih problema, prenosi Index.hr.

