Podijeli:







Izvor: REUTERS/Maksim Levin/File Photo/ilustracija

Bivši direktor CIA-e David Petraeus komentirao je rusku invaziju na Ukrajinu i istaknuo da će se Ukrajina suočiti s velikim izazovom na istoku zemlje gdje se ruske trupe okupljaju za novi napad.

Petraeus je u razgovoru za BBC izjavio da ćemo po prvi put od početka rata kod Rusa vidjeti “skupljanje svih svojih napora na samo jednom području umjesto u cijeloj zemlji”.

VEZANA VIJEST Rusi objasnili u kojem slučaju će pojačati raketne napade na Kijev

Dodao je da će situacija na istoku zemlje ovisiti o više faktora, uključujući i vrijeme. Naveo je da će biti važno i to hoće li bojište biti suho kako bi mogli koristiti vozila koja imaju gusjenice. Još jedan čimbenik bit će i to koliko brzo dodatna sigurnosna pomoć može doći do Ukrajine.

Petraeus je za BBC reako da se čini da ruski predsjednik Vladimir Putin “nije zainteresiran” za pregovore trenutno te da želi “opipljiv uspjeh koji će proslaviti 9. svibnja kada se u Moskvi održava godišnja parada za Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu”.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.