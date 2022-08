Podijeli:







Izvor: Platt/Getty Images/AFP/Ilustracija

Jednog jutra u travnju 2022., Diana Isakova, 25-godišnja kći ruskog senatora Eduarda Isakova, dijelila je antiratne letke u Sočiju. Uhićena je gotovo odmah. U roku od jednog dana, njezin otac je saznao, i, kako kaže Diana, izbacio je iz svog doma. Diana sada živi u inozemstvu, ali prije nego što je napustila Rusiju, razgovarala je s novinarima portala Meduza o svom ocu, svojoj odluci da se javno suprotstavi ratu i kako planira raditi na demokratskoj budućnosti Rusije.

Svaki ruski političar koji podržava Putinov rat u Ukrajini, ima članove obitelji i bliske prijatelje koji su morali odlučiti hoće li osuditi invaziju ili šutjeti. Od početka rata, većina je odabrala Putinove radnje. Međutim, nekoliko ih se nije moglo nositi s osjećajem krivnje.

U slučaju 25-godišnje Diane Isakove, odluka da se otrgne ocu, ruskom senatoru i Putinovom pristaši, možda je bila neizbježna: kako kaže, nikada nije bilo velike razlike između huškača Eduarda Isakova i tate Eduarda Isakova, a ona nije bila obožavateljica nijednog od njih.

VEZANE VIJESTI Iz kojih zemalja Rusija regrutira nove vojnike? Zelenski: Najmanje 22 mrtvih u ruskom granatiranju željezničke stanice

“Tata je bio tako hladan i nepristupačan”, rekla je Meduzi. “Da bi dvoje ljudi imalo odnos, mora postojati neki zajednički interes, ali uvijek je bio više zainteresiran za vlastite potrebe”.

Međutim, kao i njezin tata, Diana čvrsto vjeruje u “moć nuklearne obitelji”.

“Ako pogledate nuklearnu obitelj, jedinicu u kojoj su ljudi odgajani u našoj zemlji, primijetit ćete isti nedostatak demokracije koji možete pronaći u našoj zemlji u cjelini”, kazala je. “Nema demokracije u obitelji; potrebe djece se zanemaruju.”

“Izdajica obitelji”

Dvije godine prije nego što je Diana završila srednju školu, nakon godina samo povremenog kontakta s ocem, preselila se k njemu u Khanty-Mansiysk, grad u ruskom autonomnom okrugu Khanty-Mansi, koji on predstavlja u ruskom Vijeću federacije. U to je vrijeme njegova politička karijera tek krenula uzlaznom putanjom.

“Tako funkcionira naša obitelj: imate glavu obitelji, a sve ostalo se vrti oko njega”, rekla je. I dok je diplomirala, bilo joj je dosta. Sa 17 godina odlučila je napustiti dom i putovati diljem svijeta autostopom.

“Način na koji su me roditelji odgojili bio je jedan od najvećih pokretača moje odluke da napustim dom. Zbog agresivnog odbacivanja i omalovažavanja interesa koje sam pokazala, osjećala sam se neželjeno.”

Ako bi se doista zauzela za svoja uvjerenja, rekla je Diana Meduzi, znala je da će je tata izbaciti. “Bilo je ili on ili ja”, rekla je. “I u tom trenutku, izabrala sam njega.”

No, 24. veljače ove godine, kada je Rusija pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu, nešto se promijenilo za Dianu.

“Pratila sam Ukrajince na društvenim mrežama. Nisam ni znala da su Ukrajinci, jer su tečno govorili ruski i izgledali baš poput nas. I odjednom sam se prijavila na Instagram i vidjela da su priče tih djevojaka pune jecanja. Osjećala sam njihovu patnju kao da je moja”, rekla je.

Nakon toga, interakcije Diane i njezina oca slijedile su poznati scenarij: Objavila je antiratne postove na društvenim mrežama, a on joj je počeo slati propagandu o tome kako je rat “operacija spašavanja”, a njih dvoje su ubrzo došli do prešutnog dogovora da o tome ne razgovaraju. Ali to nije bilo zato što je Diana odlučila šutjeti o ratu – jednostavno je shvatila da joj je otac slijepi pratioc.

“Odlučili smo napraviti letke. Napisala sam dugačak članak. Letci su imali QR kodove koji su doveli do članka u kojem je pisalo: “Zašto ne vjerujete u sebe, ljudi? Što ti je? Putin je osoba poput nas. Probudimo se. Mi nismo nacistička Njemačka”.

Onog jutra kad je Diana počela dijeliti letke, uhićena je. Iako je FSB obećao da neće reći ocu, vijest je stigla do njega do kraja dana.

“Ne bismo trebali samo upucati Putina”

Kao novoistaknuta članica ruske oporbe – uloga koju si sada može priuštiti, nakon što je napustila zemlju – Diana ima ambiciozan plan za promicanje demokracije u Rusiji.

“Smatram da je osuđivanje drugih oblik mržnje”, rekla je Meduzi. “To je ista stvar koju Putin utjelovljuje: Okrutnost i arogancija.”

Bilo bi lako pomisliti da je ovo Dianin način da napakosti ocu zbog njegove potpore ruskim akcijama u Ukrajini. No, rekla je Meduzi da, iako ne zna točno kako bi pravda mogla izgledati, vjeruje da bi se njezin otac u konačnici trebao suočiti s odgovornošću za svoje postupke – kao što bi trebao i Vladimir Putin.

“Unutar svake okrutne osobe postoji nesretno dijete koje se boji priznati svoju slabost, svoju ranjivost i svoje potrebe. U jednom trenutku djetinjstva netko je bio okrutan prema njemu i bilo je bolno”, rekla je. “Naravno, Putin bi trebao odgovarati, ali to ne znači da ga samo upucamo. Tražeći osvetu, idemo istim putem mržnje.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.