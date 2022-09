Satelitske slike koje je u nedjelju objavio Maxar Technologies pokazuju duge kolone na ruskoj strani granice s Gruzijom. Iz Maxara kažu slike prikazuju prometnu kolonu od oko 16 kilometara sjeverno od graničnog prijelaza i dodaju da se "prometna gužva vjerojatno nastavila dalje prema sjeveru snimljenog područja".

CNN je ranije u ponedjeljak izvijestio da slike i videi s graničnog prijelaza između Rusije i Gruzije koji se šire društvenim mrežama pokazuju duge kolone kroz planinski prijevoj. Snimka dronom s tog područja u ponedjeljak sugerira da su stotine vozila okupljene na ruskoj strani, a svjedoci kažu da ljudi čekaju i do 48 sati da prijeđu u Gruziju.

Nekoliko videa prikazuje dodatne ruske sigurnosne snage kako stižu na granicu u oklopnom transporteru.

Redovi su se stvorili na prijelazu Verkhnii Lars iz Sjeverne Osetije u Gruziju i drugim graničnim prijelazima otkako je predsjednik Vladimir Putin prošlog tjedna objavio djelomičnu mobilizaciju.

Videozapisi pokazuju neke obitelji i mnoge same muškarce među onima koji čekaju prijelaz na Verknii Lars. Stotine ljudi približavaju se prijelazu pješice, vukući kofere.

Usred iznenadnog priljeva, oporbena političarka u Gruziji Nona Mamulashvili za CNN je rekla kako su “gurali vladu da uvede vize i/ili zatvori granice.”

Trenutno se ipak čini da je granica još uvijek otvorena.

Broj Rusa koji su u nedjelju ušli u Finsku preko kopnene granice s Rusijom udvostručio se u odnosu na prethodnu nedjelju, objavila je finska granična straža.

U nedjelju je 8.314 Rusa ušlo u Finsku preko finsko-ruske kopnene granice – dvostruko više nego tjedan prije, tweetao je Matti Pitkäniitty, šef međunarodnih poslova granične straže.

Situation 26.9.2022 at 09.00 Finnish time Yesterday 8 314 Russians entered Finland via Finnish Russian land border. Double the number than week before. During Saturday and Sunday total of 16 886 Russians arrived. Many in transit to other countries. Sunday 5 068 Russians exited.

U ponedjeljak navečer je Pitkäniitty napisao kako je promet na granici i dalje pojačan te da je 80 posto Rusa koji prelaze granicu u tranzitu prema drugim zemljama Schengena.

Situation 26.9,2022 at 21.00 Finnish time

Border traffic stays at elevated level. Chief of the Finnish Border Guard stated that up to 80% of arriving Russians are in transit to other (Schengen) countries

At the moment I follow number of asylum seekers and illegal border crossings