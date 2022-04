Biden: Spremni smo na sve što Rusi učine

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Evelyn Hockstein

Američki predsjednik Joe Biden zatražio je od Kongresa 33 milijarde dolara za potporu Ukrajini i nove alate za izvlačenje financijskih sredstava od ruskih oligarha.

Golem zahtjev za financiranje uključuje preko 20 milijardi dolara za oružje, streljivo i drugu vojnu pomoć, kao i 8,5 milijardi dolara izravne ekonomske pomoći vladi i tri milijarde dolara humanitarne pomoći.

“Potreban nam je ovaj zakon kako bismo podržali Ukrajinu u njezinoj borbi za slobodu”, rekao je u četvrtak Biden u Bijeloj kući nakon što je potpisao taj zahtjev.

“Cijena ove borbe nije jeftina, ali prihvaćanje agresije bit će skuplje.”

Sjedinjene Države odbacile su slanje vlastitih ili NATO snaga u Ukrajinu, ali Washington i njegovi europski saveznici Kijevu su isporučili oružje poput bespilotnih letjelica, teškog topništva Haubica, protuzračnih i protutenkovskih projektila Stinger i Javelin.

Biden bi također htio zaplijeniti više novca od ruskih oligarha kako bi se pomoću tih sredstava financiralo ukrajinski otpor ruskoj agresiji.

Njegov prijedlog omogućio bi američkim dužnosnicima da zaplijene više imovine oligarha i taj novac daju Ukrajini i dodatno kriminaliziraju izbjegavanje sankcija, priopćila je Bijela kuća.

Mjere su dio napora SAD-a da izolira i kazni Rusiju za njezinu invaziju na Ukrajinu 24. veljače, kao i da pomogne Kijevu da se oporavi od rata koji je pretvorio gradove u ruševine i prisilio više od pet milijuna ljudi na bijeg u inozemstvo.

Iako zastupnici uglavnom podržavaju potrošnju na Ukrajinu, republikanci u Kongresu upozorili su u četvrtak da bi istodobno izdvajanje novca za Ukrajinu i za pandemiju moglo teško proći.

“Nije me briga kako će to učiniti”, rekao je Biden. “Mogu to učiniti odvojeno ili zajedno, ali trebamo oboje.”

SAD i njihovi europski saveznici zamrznuli su 30 milijardi dolara imovine bogatih pojedinaca povezanih s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, uključujući jahte, helikoptere, nekretnine i umjetnost, priopćila je Bidenova administracija.

Biden odbacio tvrdnju Moskve da NATO vodi posrednički rat u Ukrajini

merički predsjednik Joe Biden odbacio je u četvrtak tvrdnju Moskve da NATO vodi rat preko posrednika u Ukrajini te je retoriku iz Kremlja nazvao “uznemiravajućom”.

“Mi ne napadamo Rusiju”, rekao je Biden.

“Washington pomaže Ukrajini da se sama obrani od ruske agresije. Rusija je agresor”, rekao je američki predsjednik i dodao da svijet zbog toga mora Rusiju pozvati na odgovornost.

Biden se referirao na izjavu ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova koji je rekao da NATO vodi posrednički rat jer isporučuje oružje Kijevu.

Moskva redovito tvrdi da ne vodi invaziju nego specijalnu vojnu operaciju protiv vlade u Kijevu.

Ruske prijetnje su “neodgovorne”

Lavrov je ranije ovaj tjedan rekao da je prijetnja Trećeg svjetskog rata stvarna kao i prijetnja nuklearnog rata.

Spremni smo na sve što god oni učinili, rekao je Biden o prijetnjama iz Rusije.

Ruske izjave o prijetnji svjetskim ratom i mogućim korištenjem nuklearnog oružja “neodgovorne” su i pokazuju da je Rustija u stanju “očajnika” zbog ukrajinskog otpora i uspjeha na bojištu, ocijenio je Biden.

“Nitko ne bi smio olako govoriti o uporabi nuklearnog oružja ili mogućnosti da se za njim posegne, to je neodgovorno”, rekao je Biden.

“To pokazuje ruski osjećaj očaja jer je doživjela bijedan neuspjeh u ostvarenju svojih prvih ciljeva”, smatra američki predsjednik.

Nafta i plin ne smiju biti sredstvo zastrašivanja

Sjedinjene Države neće dopustiti Moskvi da se koristi naftom i plinom kao sredstvom zastrašivanja prijeteći im da će ostati bez tih energenata, rekao je Biden nakon što je Rusija obustavila isporuke plina Poljskoj i Bugarskoj jer su odbile plaćati u rubljama.

“Radit ćemo s drugim zemljama kao što su Koreja, Japan ili Katar kako bismo pomogli našim europskim saveznicima kojima prijeti ruska ucjena plinom”, rekao je američki predsjednik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.