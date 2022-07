Biden reagirao na odluku Vrhovnog suda o pobačaju, izdao posebnu uredbu

Američki predsjednik Joe Biden izjavio je u petak da u Sjedinjenim Držrvama, sve dok ih on vodi, pobačaj neće biti zabranjen i potpisao je izvršnu uredbu o zaštiti pobačaja pristupa pobačaju i kontracepciji, prenose u petak agencije.

Najbrži put kojim će žene ostvariti svoje ustavno pravo na pobačaj bit će zakon izglasan u Kongresu, rekao je Biden pošto je Vrhovni sud Sjedinjenih Država presudom iz svibnja uskratio ženama to pravo.

Ne možemo dopustiti da Vrhovni sud “nekontrolirano” ograničava slobode, rekao je Biden pri potpisivanju izvršne uredbe kojom nastoji ublažiti učinak povijesne presude Vrhovnog suda SAD-a.

Today I signed an Executive Order to protect the reproductive rights of women in the aftermath of the Supreme Court's extreme decision to overturn Roe v. Wade.



It formalizes the actions I announced right after the decision and will add new measures to protect women's health. pic.twitter.com/cujWTnxKvw