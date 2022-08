Biden potpisao dokumente o ratifikaciji ulaska Finske i Švedske u NATO

Podijeli:







Izvor: Brendan Smialowski / AFP

Američki predsjednik Joe Biden potpisao je u utorak dokumente o ratifikaciji ulaska Finske i Švedske u NATO, najvažnije proširenje NATO-a od 1990-ih potaknuto ruskom invazijom na Ukrajinu.

Biden je potpisao instrument o ratifikaciji koji pozdravlja primanje dviju zemalja, što je posljednji korak u tom procesu koji označava potporu SAD-a.

“To je, vjerujem, bila i jest prekretnica u Savezu i za širu sigurnost i stabilnost ne samo Europe i Sjedinjenih Država nego svijeta”, rekao je.

Američki Senat podržao je novo proširenje NATO-a prošli tjedan s 95 glasova prema 1, što je rijedak iskaz potpore obiju stranaka u inače duboko podijeljenom Washingtonu. I demokratski i republikanski senatori ocijenili su da su dvije nordijske zemlje važni saveznici čije moderne vojske već usko surađuju s NATO-om.

Bivši američki predsjednik Donald Trump je s druge strane snažno zagovarao politiku “Amerika na prvom mjestu” i kritizirao saveznike u NATO-u jer premalo izdvajaju za obranu.

Putin dobiva “točno ono što nije htio”, rekao je Biden.

Države članice NATO-a potpisale su protokol o pristupanju Finske i Švedske prošli mjesec.

Pristupanje moraju ratificirati parlamenti svih 30 država članica.

To bi moglo potrajati do godinu dana. Kanada, Njemačka, Italija, Hrvatska i još neke zemlje već su to učinile.

