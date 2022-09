Biden optužio “ekstremističke” Trumpove saveznike za ugrožavanje demokracije

Podijeli:







Izvor: Brendan Smialowski / AFP

Američki predsjednik Joe Biden optužio je u četvrtak republikanske saveznike Donalda Trumpa za potkopavanje demokracije u zemlji i pozvao glasače da odbace ekstremizam uoči izbora na sredini mandata u studenom.

Biden je optužio zastupnike i druge političare koji su posvećeni programu Make America Great Again (MAGA), na čijem je čelu bivši predsjednik SAD-a Trump, ustvrdivši da oni spremni poništiti demokratske izbore, ignorirati Ustav i “odlučni vratiti ovu zemlju natrag” u vrijeme kad nije bilo prava na pobačaj, privatnost, kontracepciju ili istospolne brakove.

“Donald Trump i MAGA republikanci predstavljaju ekstremizam koji prijeti samim temeljima naše republike. Dok večeras stojim ovdje, jednakost i demokracija su napadnuti. Ne činimo si uslugu pretvarajući se da je suprotno”, rekao je Biden u svom govoru u udarnom terminu u Philadelphiji, rodnom mjestu američke demokracije. Njegova oštra retorika označava veliki zaokret za američkog predsjednika, dok se približavaju izbori za Kongres na sredini mandata.

Suradnici kažu da je Biden sve zabrinutiji zbog antidemokratskih trendova u Republikanskoj stranci, te da smatra potrebnim uključiti se u ovogodišnju izbornu borbu kako bi ojačao i svoje izglede za reizbor 2024.

Nakon što je veći dio 2022. proveo pokušavajući se boriti s visokom inflacijom kod kuće i ruskom invazijom na Ukrajinu, te izdržao dva napada covida-19 tijekom ljeta, Biden je posljednjih dana opetovano napadao republikance koji su na strani Trumpa.

Njegove izjave u četvrtak u kojima osuđuje političko nasilje i poziva na dvostranački kompromis uslijedile su nakon govora posljednjih dana u kojima je osudio MAGA filozofiju kao “polufašizam” i napao republikanske prijetnje FBI-u nakon pretrage Trumpove kuće na Floridi kao “bolesne”.

Čelnik republikanaca u Zastupničkom domu Kevin McCarthy u četvrtak je optužio Bidena da ignorira kriminal i inflaciju kako bi kritizirao svoje sugrađane. “Umjesto da pokuša okupiti našu zemlju kako bi riješili ove izazove, predsjednik Biden je odlučio podijeliti, poniziti i omalovažiti svoje sunarodnjake Amerikance”, rekao je McCarthy u Bidenovom rodnom gradu Scrantonu u Pennsylvaniji. “Zašto? Jednostavno zato što se ne slažu s njegovom politikom.”

Demokratska organizacija za prikupljanje sredstava rekla je da će donatori pozorno pratiti Bidenovu popularnost u sljedećih nekoliko mjeseci kako bi procijenili hoće li ga podržati u predsjedničkoj utrci 2024. Neki su već odlučili da bi se Biden (79) trebao povući kako bi napravio mjesta za novo vodstvo, dok drugi žele vidjeti može li on učinkovito voditi stranku. “Ako uspijemo zadržati Senat, onda će biti dovoljno glasova koji govore da je to zaslužio i utrti put za ponovni izbor”, rekao je visoki demokratski dužnosnik. “Ako to ne učinimo, prevladavajući osjećaj bit će ‘dodaj štafetu’ (nekom drugom).”

Biden je u Philadelphiji govorio iza neprobojnog stakla i unutar dometa prosvjednika koji su skandirali Trumpu. Svoj je govor simbolički održao nedaleko od povijesnog mjesta gdje su usvojeni američka Deklaracija o neovisnosti i Ustav.

Neki povjesničari i pravni znanstvenici ocijenili su da su ulozi puno veći od Bidenove političke budućnosti, rekavši da slobodni izbori i predanost vladavini prava vise o koncu.

Kažu da gubitak Kongresa ne samo da bi ugrozio Bidenove izglede za reizbor, već bi i kontrolu nad potvrđivanjem rezultata sljedećih predsjedničkih izbora prepustio Trumpovim simpatizerima, od kojih neki nikada nisu prihvatili Bidenovu pobjedu 2020. i koji su obećali revidirati sustav glasanja.

Biden je u svom govoru rekao: “Neću stajati po strani i gledati kako izbore u ovoj zemlji kradu ljudi koji jednostavno odbijaju prihvatiti da su izgubili.” Također je ponovio svoje obećanje iz kampanje 2020. da će obnoviti “dušu nacije” i odbaciti vrijednosti povezane s Trumpom. U gotovo dvije godine otkako je Biden izabran, republikanski glasači uglavnom su podržavali kandidate koji su bili na strani bivšeg predsjednika; više od polovice kaže da vjeruje da je Trump zapravo pobijedio na izborima.

