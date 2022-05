Biden obećao koristiti silu u slučaju kineske invazije Tajvana

Podijeli:







Izvor: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Američki predsjednik Joe Biden rekao je u ponedjeljak u Tokiju da će SAD vojno braniti Tajvan u slučaju invazije Pekinga na taj autonomni otok, upozoravajući da Kina "koketira s opasnošću".

“To je obveza koju smo preuzeli”, rekao je Biden kada su ga na konferenciji za novinare upitali hoće li SAD vojno intervenirati u slučaju da se Kina pokuša dočepati tog teritorija silom. “Mi smo se složili s politikom jedne Kine, to smo potpisali … ali ideja da bi Tajvan mogao biti preuzet silom naprosto nije prihvatljiva”, naglasio je.

Kinezi “koketiraju s opasnošću u ovom trenutku..sa svim manevrima koje poduzimaju”, kazao je Biden na zajedničkoj konferenciji za novinare s japanskim premijerom Fumiom Kishidom s kojim je razgovarao u Tokiju.

Kishida je rekao da će Japan i SAD nadzirati aktivnosti kineske mornarice, kao i kretanja vezana uz zajedničke vježbe Kine i Rusije. “Čvrsto se protivimo da se silom pokušava promijeniti ‘status quo’ u Istočnom kineskom moru i Južnom kineskom moru”, rekao je Kishida. “Osim toga, dogovorili smo se da ćemo se zajedno pozabaviti različitim pitanjima vezanim uz Kinu, među kojima i ljudskim pravima”, dodao je.

Što se tiče Rusije, Biden smatra da ta zemlja treba “platiti dugoročnu cijenu” zbog svojih “barbarstava u Ukrajini”, u smislu sankcija koje su joj nametnuli SAD i saveznici. “Ne radi se samo o Ukrajini”, kazao je Biden. Jer ako se “sankcije u mnogim aspektima ne održe, kakav bi to signal poslalo Kini o cijeni pokušaja zauzimanja Tajvana silom?” Rekavši kako se nada da do invazije neće doći, Biden je ipak istaknuo da će to ovisiti o snazi kojom će svijet dati na znanje Kini koju će cijenu platiti u slučaju invazije.

Biden najavio IPEF

Američki predsjednik je tijekom posjeta Japanu objavio i pokretanje novog ekonomskog partnerstva u Aziji-Pacifiku s 13 zemalja sudionica, među kojima su Sjedinjene Države i Japan, ali isključuje Kinu, koja na taj projekt ne gleda blagonaklono.

Indo-pacifički ekonomski okvir (IPEF) nije sporazum o slobodnoj trgovini već predviđa veću integraciju među zemljama sudionicama u četiri ključna područja: digitalnoj ekonomiji, opskrbnim lancima, zelenoj energiji i borbi protiv korupcije.

Washingtonu je nedostajao gospodarski stup u njegovu indo-pacifičkom angažmanu otkako je bivši predsjednik Donald Trump napustio multinacionalni trgovinski sporazum, a što je Kini ostavilo slobodan prostor da proširi svoj utjecaj.

Taj sporazum trebao bi uključiti SAD, Japan, Australiju, Novi Zeland, Indiju, Indoneziju, Brunei, Južnu Koreju, Maleziju, Filipine, Singapur, Tajland i Vijetnam, rekli su američki dužnosnici. Temelj Bidenovog posjeta Japanu, koji uključuje sastanke s vođama Japana, Indije i Australije, koje pripadaju skupini “Quad”, upravo je pokretanje IPEF-a, širokog plana za veći ekonomski angažman SAD-a s Azijom.

Biden je također naglasio da podržava zamisao da Japan postane stalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, objavila je japanska javna televizija.

Nedavno je došlo do zahtjeva za reformom Vijeća sigurnosti, u kojem su Rusija i Kina stalne članice.

