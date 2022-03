Biden kaže da neće povući izjavu o Putinovu odlasku s vlasti

Podijeli:







Izvor: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Joe Biden je u ponedjeljak rekao da neće povući spornu izjavu u kojoj izražava želju da njegov ruski kolega Vladimir Putin ode s vlasti, jer je njome izrazio svoj "gnjev", a ne "političko stajalište" o potrebi promjene režima.

“Neću ju povući” i “neću se ispričati”, rekao je američki predsjednik pred novinarima.

“Samo sam izrazio svoj gnjev: ne bi trebao ostati na vlasti, isto kao što zli ljudi ne bi trebali i dalje činiti loše stvari”, ali “to ne znači da u bitnom mijenjamo politiku”, dodao je.

Rekao je da je izrazio svoj “moralni gnjev zbog Putinovih postupaka”. “Ono što taj čovjek čini je sama brutalnost”, istaknuo je, ali “nitko ne misli” da sam “govorio o rušenju Putina”.

Predsjednik Biden je unio nemir kada je u subotu u Varšavi rekao za Putina: “Za ime Boga, taj čovjek ne može ostati na vlasti!”

Ta rečenica koje nije bilo u pisanom tekstu govora nagnala je Bijelu kuću da odmah pokuša umanjiti njezinu važnost i istakne da nije bila riječ o pozivu na rušenje kremaljskog šefa.

Neki stručnjaci i čelnici zemalja saveznica Sjedinjenih Država ocijenili su da se izjava kosi s naporima zapadnih zemalja da ne daju povoda ruskoj eskalaciji u ratu koji Moskva vodi u Ukrajini.

Joe Biden je odgovorio da “nipošto” ne misli da bi njegova izjava mogla potaknuti takvu eskalaciju.

Odgovarajući na pitanje o tome što bi ruski predsjednik mogao misliti o tome, rekao je: “Nije me briga što misli”. “Učinit će što misli da treba i to je to. Na njega nitko ne utječe”.

Američki predsjednik ipak nije isključio mogućnost sastanka na vrhu s ruskim kolegom. “Ovisit će o čemu želi razgovarati”, rekao je.

