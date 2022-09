Biden čestitao Truss: “Radujem se produbljenju odnosa s Britanijom”

Američki predsjednik Joe Biden čestitao je Liz Truss na preuzimanju dužnosti britanske premijerke u utorak te je poručio da će Washington i London nastaviti surađivati u globalnim pitanjima, uključujući rusku invaziju na Ukrajinu.

“Radujem se produbljivanju posebnih odnosa između naših zemalja i bliskoj suradnji na globalnim izazovima, uključujući kontinuiranu podršku Ukrajini dok se brani od ruske agresije”, objavio je na Twitteru američki predsjednik.

Congratulations to Prime Minister Liz Truss.



I look forward to deepening the special relationship between our countries and working in close cooperation on global challenges, including continued support for Ukraine as it defends itself against Russian aggression.