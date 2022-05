Podijeli:







Izvor: N1

U govoru ruskog predsjednika Putina povodom Dana pobjede nije bilo velikih najava, kao što se očekivalo.

No, kako piše BBC, u svom obraćanju čelnik Kremlja ponovno je pokušao opravdati rusku invaziju na Ukrajinu, rekavši da NATO i Ukrajina stvaraju neprihvatljivu prijetnju na ruskim granicama.

“Međutim, većina svijeta i međunarodna tijela poput Ujedinjenih naroda Rusiju smatraju agresorom, a operaciju Moskve u Ukrajini ilegalnom invazijom”, piše BBC.

Zelenski: Ukrajina će slaviti dva dana pobjede

Dok je ruski predsjednik Vladimir Putin držao govor na Danu pobjede u Moskvi, naciji se video porukom obratio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

“Borimo se za slobodu svoje djece i zato ćemo pobijediti”, rekao je i dodao:

“Nikad nećemo zaboraviti što su naši preci napravili u Drugom svjetskom ratu u kojem je ubijeno više od osam milijuna Ukrajinaca. Uskoro će Ukrajina slaviti dva Dana pobjede, a netko neće slaviti nijedan. Pobijedili smo tada, pobijedit ćemo i sad. Sretan vam Dan pobjede nad nacizmom!”, rekao je Zelenski.

Vidmarović: Dojam da ovo nije Dan pobjede nego Dan borbe

Stručnjak za međunarodne odnose Branimir Vidmarović u N1 Studiju uživo komentirao je današnji govor ruskog predsjednika Vladimira Putina.

“Vrlo smiren govor. Objava rata ne bi imala smisla jer je ovo proslava Dana pobjede. Neobično u govoru je da je odmah u startu spomenuo Donbas i cijeli govor je u kontekstu obrane Rusije, napravio je povijesni most prema sadašnjosti. Neobično je i to da je dao veći globalni kontekst konfliktu od same Ukrajine”, rekao je i dodao:

“Očekivao sam da će biti objava barem neke prijelazne pobjede i naznaku ostvarenih ciljeva. Možda zbog sigurnosnih mjera, možda zbog toga što stvari ne idu kako bi trebalo, to se nije spomenulo. Stvorio se dojam da ovo nije Dan pobjede nego Dan borbe.”

Što je rekao Putin?

Putinov govor bio je kratak. Rekao je da se Zapad pripremao za invaziju Rusije, dok se Rusija uvijek borila za sigurnost međunarodne zajednice.

Zapad nije želio slušati Rusiju, imali su druge planove, rekao je Putin na paradi na moskovskom Crvenom trgu.

NATO je stvarao prijetnju na našim granicama, kazao je ruski predsjednik.

“Neprihvatljiva prijetnja približavala se našim granicama”, rekao je Putin poručujući da je Rusija promatrala gomilanje oružja, posebno NATO-a.

Ustvrdio je da je Rusija učinila sve da zaustavi agresora.

On je rekao da je “specijalna vojna operacija”, kako Rusija naziva invaziju na Ukrajinu, bila potrebna i pravodobna mjera, te je jedina ispravna odluka.

