Britanski nacionalni javni servis BBC prekinuo je danas emitiranje redovnog programa kako bi iz minute u minutu obavještavao o zdravstvenom stanju kraljice Elizabete II.

U videu pogledajte kako je BBC prekinuo redovni program.

Here is how BBC One interrupted programming to report on The Queen’s health pic.twitter.com/WkwlvmNWwL

Na Twitteru se oglasio i Chris Ship, engleski novinar i voditelj, koji radi za ITV News rekavši da su u dvorcu Balmoral uz kraljicu sva njena djeca kao i unuk princ William, vojvoda od Cambridgea. Novinar Ship je dodao da je riječ o ozbiljnoj situaciji.

Glasnogovornik je potvrdio da stižu i princ Harry i Meghan koji su danas trebali sudjelovati u događaju u Londonu.

All the Queen’s four children are now with her at Balmoral Castle. Along with her grandson, the Duke of Cambridge.

This is a serious situation. #queen #queenelizabeth pic.twitter.com/6fWzhHxLol