Vojni analitičar Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Newsroomu je analizirao situaciju u Ukrajini.

Gledajući snimke potpuno granatiranom Mošuna kod Kijeva rekao je kako je očito su se ruske snage željele na svaki način pokušati probiti kroz ukrajinsku vojsku kod Kijeva i cijelo mjesto bombardirali su s ciljem da uđu.

“U Buči i Irpinu uslijedili su ratni zločini na svakom koraku kao da je to uradila divlja horda, a ne organizirana vojska. To je taktika zastrašivanja – bolje se predajte inače će stvari biti puno gore. To nije ponašanje organizirane vojske u borbenom djelovanju”, komentirao je analitičar.

Rusi se povlače sa sjevera Ukrajine

Barić navodi da je cjelokupna ruska operacija loše zamišljena i izvedna te je jedino što im preostaje napuštanje sjevernog područja. “Nisu osvojili nijedan grad. Černihiv nije osvojen, a bio je u poluokruženju. Kijev nije osvojen, ni Suni…”, navodi.

“Nisu se pripremili za tu operaciju i zato su izbili ratni zločini. Cijela operacija izvedena u prvoj fazi, četiri pravca – na sjeveru prema Kijevu i prema Harkivu, Donjeck i na jugu. Kao da ste imali četiri zasebne operacije, a ne jednu, čini se da nije postojao ni zapovjednik tih snaga. Umjesto da imate težišnu poziciju gdje ćete staviti 75-80 posto snaga i napraviti duboki prodor. Bilo je očajno”, rekao je.

Ponovio je da napadi nisu koordinirani. “Ono što sve začuđuje nesposobnost ruskih snaga na taktičkoj razini.”

“Ruski politički vrh očito je odustao od brzog zauzimanja istočnog dijela Ukrajine i povukao je sve sa sjevera. Sada slijedi bitka za Donbas, pokrajine Luhansk i Donjeck. Sada je očito da su ruski ciljevi zauzeti cjelokupno administrativno područje Luhanska i Donjecka i osigurati kopneni koridor do Krima. Već su počeli s proglašavanjem Narodne republike Herson, ali nešto im ne ide. Čak i rusku manjinu u Ukrajini okreću protiv sebe, što očito nisu očekivali”, komentirao je Robert Barić.

Istaknuo je da Rusi sada moraju dovesti nove snage. Kaže i da, kada je riječ o organiziranom povlačenju, pokupe se mrtvi i uništena oprema te izvlače oštećena sredstva, što su Rusi ostavljali iza sebe. “Rusi su se povlačili navrat-nanos.”

“Ono što sada očito Rusi rade, na temelju procjene da NATO neće vojno djelovati, povlače efektivne borbene postrojbe sa zapadnog vojnog okruga… Postrojbe su iscrpljene, Rusija mora generirati nove snage”, navodi Barić.

S obzirom na to da sada Rusi imaju jedan smjer napada, a ne četiri kao prije, u prednosti su, kaže.

