Gledatelji koji prate paradu za Dan pobjede u Moskvi preko smart TV-a, mogli su pročitati poruke koje nisu očekivali.

Netko je hakirao kanale pa u opise upisao antiratne poruke.

Među hakiranim kanalima su Channel One, Rusija-1 i NTV-Plus, prenosi BBC.

