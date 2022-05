Podijeli:







Vojni analitičar Marinko Ogorec komentirao je u N1 Studiju uživo ratnu situaciju u Ukrajini.

Osvrćući se na šesti krug sankcija Rusiji koji uključuje i zabranu uvoza ruske nafte, Ogorec je kazao da sankcije pogađaju više one koji ih uvode, nego Rusiju koju se njima želi kazniti.

“Iz svega ovog dosad se vidi da sankcije daleko više pogađaju europske zemlje nego Rusiju. Moramo znati da se Rusija pripremila za ovakvu situaciju. Oni su očito daleko ranije razmišljali o svemu. Jedno duže vrijeme neće sankcije imati neke veće posljedice. EU nije bila pripremljena na mjere koje je sama donijela”, kazao je Ogorec ukazujući da se posljedice toga vide svaki dan.

“Evo i danas su cijene goriva otišle gore. I ići će još”, dodao je.

Indija i Kina kao ruska alternativa

Rekao je i da Rusija već ima drugo tržište za svoje energente.

“Prije svega su to Kina i Indija. Kada vidimo te dvije ogromne mnogoljudne zemlje koje su i inače veliki potrošači, a gdje Rusija može plasirati svoje proizvode nesmetano, postavlja se pitanje koliko sankcije mogu biti učinkovite i dugoročno”, upozorava Ogorec.

Govoreći o ulozi turskog predsjednika Erdogana i uvjetima koje postavlja za daljnju podršku sankcijama, rekao je da je pitanje što on zapravo želi.

“Prvo, je li u pitanju to da dobije nešto što je tražio više puta pa mu nije bilo isporučeno, a sada s ovim pritiskom može ostvariti, ili drugo, on i njegov režim dužni su Putinu, jer im je priskočio u pomoć u vrijeme puča”, pojasnio je Ogorec.

Europa sve više uključena u sukob

Na pitanje ima li Europa uzak pogled na velike igrače koji još uvijek stoje po strani, Ogorec je odgovorio da se Europa polako involvira u taj sukob sve više.

“EU postaje jedan od sudionika ovog sukoba. Nadam se da neće doći do eskalacije”, poručio je.

Ističe da je daleko je od završetka sukoba zbog čega je teško procijeniti ishod.

“Nemamo dovoljno relevantnih informacija. Vrlo teško se snaći u toj kakofoniji različitih informacija. Sukob je daleko od toga da bi bio pri kraju. Rusi su usvojili novu taktiku koja se pokazuje učinkovitom u Donbasu. Više nije upitno hoće li će u Donbasu ovladati. Sada se već nazire i koji je to ključni strateški interes i cilj Rusije, samo je pitanje hoće li se na to odlučiti, a to je Odesa i zatvaranje pristupa prema moru”, smatra Ogorec.

Upitan za osobnu procjenu koliko je preostalo da Luhansk bude potpuno u rukama Rusije, Ogorec je odgovorio:

“Vrlo je teško reći, mogu biti u pitanju dani, a mogu i tjedni.”

