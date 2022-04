Analitičar i brodski kapetan John Konrad analizirao je potonuće ruske krstarice 'Moskva'. Na društvenim mrežama pojavila se fotografija na kojima je, navodno, ruski brod Moskva nakon što su ga pogodili ukrajinski projektili, a Konrad navodi da je nemoguće u potpunosti procijeniti situaciju na brodu na temelju samo jedne fotografije. Ipak, Konrad je napisao opsežnu analizu o tome što se najvjerojatnije dogodilo važnoj ruskoj krstarici.

“Prvo će pitanje biti koliko je Moskva u ovom trenutku bila blizu potonuća”, naveo je kapetan uz drugu fotografiju broda na kojoj crvena linija koja “prikazuje približnu lokaciju nove vodene linije”.

“Kao što možete vidjeti usporedbom, krstarica je izgubila priličnu količinu uzgona i nagnula se na jednu stranu”, naveo je Konrad.

This is the Russian Flagship #Moskva before she sank. It's impossible to fully assess the situation aboard based on one picture but marine salvage masters must make assumptions based on little information. As a ship captain and ship fire author here's what appears to be likely🧵 pic.twitter.com/pUjqo4j3Bs