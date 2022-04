Ruske banke i elita našle su se u srijedu na udaru novih američkih sankcija, koje uključuju zabranu investiranja u Rusiju nakon što su Washington i Kijev optužili Moskvu za ratne zločine u Ukrajini.

Nove sankcije potpuno će blokirati Sberbank, koja drži trećinu imovine svih ruskih banaka i Alfabank, rekao je novinarima visoki američki dužnosnik. Blokirane su i sve energetske transakcije, dodao je.

SAD također uvodi sankcije kćerima ruskog predsjednika Vladimira Putina, supruzi i kćeri ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i članovima ruskog vijeća za nacionalnu sigurnost.

Amerikancima se zabranjuje investiranje u Rusiju, uključujući putem zajedničkih ulaganja i spajanja kompanija.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz