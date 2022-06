Američki veleposlanik poziva Rusiju da ne zatvori veleposlanstvo

Podijeli:







Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP

Rusija ne bi trebala zatvoriti američko veleposlanstvo unatoč krizi izazvanoj ratom u Ukrajini jer dvije najveće svjetske nuklearne sile moraju nastaviti razgovarati, rekao je američki veleposlanik u Moskvi.

Na pitanje mogu li se ugasiti veleposlanstva dviju zemalja, veleposlanik John Sullivan je u ponedjeljak za rusku državnu novinsku agenciju TASS rekao da bi takav potez bio “velika pogreška”, piše Aljazeera.

Ruski predsjednik Vladimir Putin predstavio je invaziju na Ukrajinu kao prekretnicu u ruskoj povijesti: pobunu protiv hegemonije Sjedinjenih Država, za koju kaže da je ponizila Rusiju.

VEZANE VIJESTI U Ukrajini poginuo jedan od najviših ruskih generala, to je peti dosad BBC: Pet načina na koje bi mogao završiti rat u Ukrajini

Ukrajina i njezini zapadni saveznici kažu da se bore protiv bezobzirnog otimanja zemlje u imperijalnom stilu koji je ubio tisuće, raselio više od 10 milijuna ljudi i opustošio dijelove zemlje.

U jasnom pokušaju da pošalje poruku Kremlju, Sullivan, kojeg je bivši predsjednik SAD-a Donald Trump imenovao američkim veleposlanikom, rekao je za TASS da Washington i Moskva ne bi trebali prekidati diplomatske odnose.

“Moramo sačuvati sposobnost da razgovaramo jedni s drugima”, rekao je Sullivan.

Američki državni tajnik Antony Blinken prošlog se mjeseca našalio da bi Putinu želio posvetiti pjesmu Taylor Swift “We Are Never Ever Getting Back Together” (Nikada se nećemo pomiriti).

Upitan o toj primjedbi, Sullivan je rekao: “Također, nikada nećemo u potpunosti prekinuti.”

Na pitanje TASS-a znači li analogija da bi veleposlanstva mogla biti zatvorena, Sullivan je rekao: “Mogu – postoji ta mogućnost, iako mislim da bi to bila velika pogreška.”

“Koliko sam shvatio, ruska vlada je spomenula mogućnost prekida diplomatskih odnosa”, rekao je. “Ne možemo samo prekinuti diplomatske odnose i prestati razgovarati jedni s drugima.”

Kremlj je u ponedjeljak rekao da je zainteresiran za razgovore sa SAD-om o nuklearnom oružju, ali je rekao da je malo vjerojatno da će se pregovori u ovom trenutku održati.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.