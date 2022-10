“Ako padne ovaj grad, Putin će možda iskoristiti nuklearno oružje”

Barry Richard McCaffrey, umirovljeni američki general i poslovni savjetnik koji je služio u kabinetu predsjednika Billa Clintona, komentirao je trenutno stanje na bojištu u Ukrajini.

On navodi da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao iskoristiti nuklearno ili kemijsko oružje ako padne jedan grad koji su njegove snage ranije zauzele.

VEZANE VIJESTI Ruski gradonačelnik: Neki Rusi idu u rat da pobjegnu od zanovijetanja supruga

“Ako padne Herson i Putin izgubi 15.000 svojih najboljih vojnika, to će biti politička katastrofa koja će destabilizirati državu. Ne može pronaći izlaz. Jedini eskalacijski alati bit će ii taktičko nuklearno oružje ili kemijsko oružje. Katastrofa”, naveo je McCaffrey.

Što se tiče kemijskog oružja, umirovljeni general navodi da nervne otrove isporučuju prvenstveno topništvo i zračne snage.

“To je loše oružje protiv dobro opremljenih i obučenih vojnika. U pitanju je strašno oružje terora nad civilima. SAD i NATO bi poduzeli veliku akciju konvencionalnim oružjem protiv Rusije”, tvrdi McCaffrey.

On MSNBC. MORNING JOE. Monday 3 Oct 9 am ET. Ukraine. If Kherson falls and Putin loses 15,000 of his best troops it will be a political disaster destabilizing the state. He cannot find a way out. The only escalatory tools will be Tac Nukes or CW. Disaster.