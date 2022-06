Abortion Dream Team za N1: Varaju žene i prodaju im lažne tablete za pobačaj

Podijeli:







Abortus je u Poljskoj gotovo potpuno zabranjen. Srećom, postoji skupina Abortion Dream Team koja pomaže ženama koje, iz bilo kojeg razloga, žele ili moraju napraviti pobačaj. S njima je razgovarala naša Iva Puljić Šego.

N1: Možete li nam objasniti čime se “Abortion Dream Team” točno bavi i kako pomažete ženama u Poljskoj da obave pobačaj? Jer je pobačaj u Poljskoj gotovo u potpunosti zabranjen.

Natalia Broniarczyk: Kao “Abortion Dream Team” radimo od 2016. i pomažemo ženama tijekom medikamentoznog pobačaja. Pružamo informacije o tome kako naručiti tablete, kako se pripremiti za medikamentozni pobačaj, što će se dogoditi tijekom i što trebamo činiti nakon takvog pobačaja, što trebamo reći u liječničkoj ordinaciji jer, kao što ste rekli, u Poljskoj je pobačaj gotovo ilegalan, ali legalno je samostalno obaviti pobačaj. Dakle, žene su sigurne, ali sve žene ne znaju da je legalno i sigurno samostalno obaviti pobačaj, pa je za mnoge žene malo zastrašujuće naručiti tablete, ne znaju što trebaju reći u liječničkoj ordinaciji, boje se da će se nešto dogoditi, da će pozvati policiju i reći da je žena nakon pobačaja u njihovoj ordinaciji. Velik dio našeg rada svodi se na umirivanje žena te im govorimo da nisu u opasnosti i da u Poljskoj mogu obaviti pobačaj.

N1: Možete li nam objasniti taj postupak s tabletama i legalan pobačaj koji žene mogu obaviti naručivanjem tih tableta? Dakle, mogu li otići ginekologu i zatražiti tu tabletu? Već ste rekli da se boje, srame se i misle da će biti kažnjene zbog toga. Možete li nam objasniti taj postupak s tabletama?

Natalia Broniarczyk: To nije lako objasniti jer je poljski zakon protiv pobačaja vrlo star i složen. Datira iz 1993. godine, donesen je odmah nakon političke transformacije. Zabranjeno je obaviti pobačaj u javnim bolnicama, liječnicima nije dopušteno obavljati pobačaj.

N1: Samo u tri slučaja?

Natalia Broniarczyk: Sada samo u dva slučaja. Presuda Ustavnog suda iz 2020. kaže da je pobačaj legalan samo kad je trudnoća rezultat seksualnog nasilja i ako je ženin život ugrožen. Ali medikamentozni pobačaj, odnosno pobačaj tabletama, instrument je koji smo odlučili upotrijebiti kako bismo iskoristili rupu u poljskom zakonu. Poljski zakon kaže da liječnicima nije dopušteno obavljati pobačaj, ali ne kaže ništa o situaciji u kojoj žena samostalno obavlja pobačaj na vlastitom tijelu. Zato smo odlučili pružati informacije o medikamentoznom pobačaju. Kada je 1993. donesen poljski zakon protiv pobačaja, nitko nije znao za medikamentozni pobačaj, još nije bio otkriven, pobačaj se smatrao isključivo kirurškim zahvatom. No tablete su sve promijenile. Nije legalno otići u liječničku ordinaciju ili ljekarnu i tražiti tablete za pobačaj, zato što je pobačaj ilegalan. Ali legalno je naručiti tablete od feminističkih organizacija, legalno ih je kupiti preko interneta za osobnu uporabu, legalno je kupiti tablete u nekoj drugoj zemlji, staviti ih u prtljagu kad putujete avionom ili vlakom i uzeti ih ovdje. Nije ilegalno prodavati ih i dati nekome kome su potrebne. Upravo traje sudski postupak protiv jedne od naših članica jer smo odlučile dati tablete ženi kojoj su bile potrebne, 14. srpnja imat ćemo suđenje zbog toga. Dakle, da, prekršili smo zakon. Ali ako kupite tablete za vlastitu uporabu, niste u opasnosti.

N1: Do kojeg tjedna trudnoće žena može obaviti pobačaj tabletama?

Natalia Broniarczyk: Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, sigurno je obaviti pobačaj tabletama do 12 tjedna trudnoće. Čak vam i nije potrebna pomoć liječnika. Ako imate detaljne informacije o tome kako ih koristiti, sasvim ste sigurni i sigurno je obaviti pobačaj kod kuće. Nakon 12. tjedna također je sigurno, ali morate otići u bolnicu kako biste provjerili je li sve ispravno obavljeno, je li maternica prazna i jeste li izvan životne opasnosti. Dakle, neke žene to odlučuju obaviti ovdje u Poljskoj kod kuće…

N1: Tabletama?

Natalia Broniarczyk: Da, i nakon 12. tjedna.

N1: Do kojeg tjedna? Jer žene u Hrvatskoj mogu obaviti pobačaj do 10. tjedna trudnoće.

Natalia Broniarczyk: U Poljskoj možete obaviti pobačaj, odnosno prema zakonu ste sigurni do 22. tjedna jer se u zakonu definicija mijenja pa se tako više ne radi o spontanom pobačaju, nego o porodu. A ako izvršite pobačaj nakon 22. tjedna, možete biti optuženi za ubojstvo. Dakle, nakon 22. tjedna nije sigurno, ali možete obaviti pobačaj prije 22. tjedna, možete otići u bolnicu i reći da se nešto događa, da ste počeli krvariti te da ste došli provjeriti je li sve u redu. Ali ozračje, dakako, nije dobro jer mnoge žene ne znaju da je to sigurno i legalno.

N1: Obaviti tabletama?

Natalia Broniarczyk: Da.

N1: Imate brojeve telefona na koje vas žene mogu nazvati, dostupni su na internetu, na nekim mrežnim stranicama. Kako ide postupak? Žene s vama stupaju u kontakt, nazovu vas i zatim im sve objasnite, naručite im tablete?

Natalia Broniarczyk: Same naručuju tablete jer je to najsigurnija opcija.

N1: Vi im kažete gdje ih mogu naručiti?

Natalia Broniarczyk: Da, kažemo im kako naručiti tablete i koje su stranice sigurne, jer ako živite u zemlji poput Poljske, morate znati da vam mnogi prodavači pokušavaju prodati nešto što nisu tablete za pobačaj, nego paracetamol ili lažne tablete.

N1: Dakle, varaju?

Natalia Broniarczyk: Pa naravno!

N1: Uzmu vam novac i prodaju placebo.

Natalia Broniarczyk: A to je situacija u kojoj žena ne može otići na policiju i reći da je naručila tablete na nekoj stranci jer je htjela obaviti pobačaj, također imaju osjećaj da to za njih nije sigurno. Možete pronaći mnoge lažne prodavače na internetu. Upravo je zato naš rad toliko važan u pogledu pružanja informacija o tome koje su mrežne stranice sigurne, u kojim slučajevima morate biti na oprezu, kako provjeriti radi li se doista o tabletama za pobačaj. Imamo naljepnice s našim brojevima telefona i internetskom adresom. Već smo dvije godine prilično dobro popraćeni u medijima jer su nakon presude Ustavnog suda mediji odlučili pisati o nama.

N1: Pratiti ovu priču?

Natalia Broniarczyk: Da, naravno. To je također način na koji se prepoznaje naš rad. Ali žene kojima treba pomoć usmenom predajom saznaju kako obaviti pobačaj. Ljudi su si oduvijek pomagali i uvijek će si pomagati.

N1: Imate li brojku, koliko žena svake godine obavlja ovaj pobačaj tabletama?

Natalia Broniarczyk:Otkako je s radom započela inicijativa “Abortion Without Borders”, koalicija šest organizacija koja pomaže Poljakinjama da obave pobačaj, odlučili smo voditi evidenciju. Samo tijekom 2021. godine pomogli smo 34.000 žena da obave pobačaj.

N1: 34.000 žena? A Poljska ima 38 milijuna stanovnika.

Natalia Broniarczyk: Da. Pretpostavljamo da je to tek polovica žena koje u Poljskoj obavljaju pobačaj. Ukupan je broj vjerojatno mnogo veći.

N1: A kamo odlaze te druge žene?

Natalia Broniarczyk: U Slovačku, Češku, Njemačku…

N1: I njima pomažete da odu u te druge zemlje?

Natalia Broniarczyk: Da.

N1: U čemu je razlika? Ne žele medikamentozni pobačaj ili ga ne mogu obaviti?

Natalia Broniarczyk: Ili su mnogo dulje trudne.

N1: Pa idu u Nizozemsku?

Natalia Broniarczyk: U Nizozemsku ili Češku jer je u Češkoj pobačaj legalan ako je fetus deformiran, legalan je do 24. tjedna trudnoće.

N1: Ako je fetus deformiran, ali ako je fetus zdrav, onda ne?

Natalia Broniarczyk: Ne. Mnoge žene uz našu pomoć odlaze u Nizozemsku, rekla bih da je to najveća skupina, jer je u Nizozemskoj pobačaj legalan do kraja 22. tjedna.

N1: Ako je fetus zdrav ili?

Natalia Broniarczyk: Ne trebate nikakav razlog.

N1: Ne trebate razlog do 22. tjedna? Prilično liberalan zakon, rekla bih.

Natalia Broniarczyk: Najliberalniji zakon u cijeloj Europi.

N1: Žene ondje mogu obaviti pobačaj do 22. tjedna neovisno o stanju fetusa?

Natalia Broniarczyk: Upravo tako.

N1: A tko plaća pobačaj? Žene?

Natalia Broniarczyk: Prikupljamo novac od naših donatora. Prije godinu dana prikupili smo milijun i pol zlota za pobačaje u Poljskoj. Mnogo novca dolazi od britanskih donatora. Lani smo dobili novac i od belgijske vlade. Dakle, dobivamo novac većinom od drugih žena.

N1: Dakle, vaša organizacija plaća pobačaj ženama koje vas kontaktiraju?

Natalia Broniarczyk: Uvijek im postavljamo dva pitanja…. “Koliko dugo vaša trudnoća traje?” Jer je to najvažnija informacija.

N1: Trebaju li medikamentozni pobačaj ili otići u Nizozemsku…

Natalia Broniarczyk: Upravo tako. A zatim ih pitamo imaju li novac da ga plate. Ako imaju samo 10 eura, nema veze, mi ćemo platiti ostatak. Ako imaju cijeli iznos, fantastično, jer ako možete platiti cijeli iznos, moći ćemo pomoći drugim ženama.

N1: A koliko stoji pobačaj, primjerice, u Nizozemskoj?

Natalia Broniarczyk: Tisuću eura.

N1: Ali tu je i put, smještaj… Pa je ukupan iznos veći od tisuću eura.

Natalia Broniarczyk: A u vrijeme pandemije morate platiti i testiranje na COVID, pa se katkad iznos popeo do 2000 eura. Mnogim ženama u Poljskoj nemoguće je prikupiti taj iznos.

N1: Preskupo je.

Natalia Broniarczyk: Pa naravno!

N1: Imate li ilegalne pobačaje u Poljskoj? Obavljaju li neki liječnici ilegalni pobačaj u svojim privatnim klinikama?

Natalia Broniarczyk: Da, ali to je također medikamentozni pobačaj…

N1: A kirurški pobačaj?

Natalia Broniarczyk: Ne, nema kirurških pobačaja u Poljskoj, za liječnike je to preriskantno. Ali liječnici znaju za medikamentozni pobačaj pa katkad imaju pristup misoprostolu, tabletama za medikamentozni pobačaj. Koriste se u Poljskoj jer su to registrirane tablete za želučane bolesti. Katkad uzimaju tisuću zlota za izdavanje recepta za “Arthrotec”, tabletu za pobačaj. Morate otići u ljekarnu… Morate znati kako razgovarati s ljekarnikom i biti pripremljeni.

N1: Postoje li neki ljekarnici koji ne žele prodavati tablete za pobačaj?

Natalia Broniarczyk: Naravno, ali to je ilegalno. Ljekarnici ne mogu uložiti prigovor savjesti, ali mnogi ljudi to ne znaju, pa se boje.

N1: Ako u ljekarni u Poljskoj zatražim tabletu za pobačaj…

Natalia Broniarczyk: Morate imati recept.

N1: A ginekolog će mi ga u Poljskoj izdati?

Natalia Broniarczyk: Neki će vam ga ginekolozi izdati, ali, dakako, za novac.

N1: Samo za novac, jer je inače ilegalno?

Natalia Broniarczyk: Naravno. Dakle, situacija je komplicirana, doista je komplicirano objasniti situaciju i zato je toliko teško i zato trebamo imati legalan pobačaj jer znamo da mnogi ne znaju kako se organizirati, što je sigurno, a što nije. Ljudi se boje, boje se da će tijekom pobačaja tabletama morati u bolnicu…

N1: A možda bi neke žene i trebale ići jer ako dio fetusa ostane…

Natalia Broniarczyk: Naravno! Ako se bojite, ako se ne osjećate dobro, morate u bolnicu, a mnoge žene ne znaju da su sigurne…

N1: Ali sigurne su i legalno je, jer to mogu obaviti tabletama kod kuće i moraju dobiti pomoć u bolnici nakon toga…

Natalia Broniarczyk: Da, zakon je jedno, no ozračje je drugi dio priče. Mnoge se žene boje čak i nekih komentara, da će ih neki liječnik optuživati ako odu u bolnicu, da će biti bezobrazan, osuđivati ih… To je i simbolična kazna, u potpunosti razumijem da se neki boje otići u bolnicu.

N1: Možete li mi nešto reći o registru trudnoća koji poljska vlada želi uvesti? Što to znači i što vlada ovim registrom želi postići?

Natalia Broniarczyk: Nije lako reći što želi postići jer mislim da ni sami to ne znaju. Ali prema informacijama koje je dao ministar zdravstva, odluka je Europske komisije da bi svaka zemlja trebala prikupljati informacije o medicinskim incidentima, zahvatima i telemedicini te bi u digitalnom registru trebalo biti sve u vezi s našim zdravljem.

N1: Hrvatska je članica EU-a, ali nisam čula da EK od Hrvatske to traži.

Natalia Broniarczyk: Upravo tako! Nije jasno zašto je poljska vlada odlučila prikupljati te podatke.

N1: Što mislite da je skrivena namjera u vezi s uvođenjem ovog registra? Možda postoji.

Natalia Broniarczyk: Rekla bih da je u Poljskoj vrlo lako bojati se skrivenih namjera. Mnogo je primjera toga da se naša vlada ne brine za naše zdravlje, nego želi imati podatke o ilegalnim aktivnostima.

N1: Mislite li da ovim registrom žele kontrolirati ove pobačaje?

Natalia Broniarczyk: Moguće.

N1: Žele kontrolirati hoće li žena iznijeti trudnoću do kraja ili obaviti pobačaj?

Natalia Broniarczyk: Vrlo moguće.

N1: Nekakav “Veliki Brat”?

Natalia Broniarczyk: Vrlo moguće, rekla bih da to u Poljskoj nije siguran instrument. Ali isto tako, nastojimo ženama pružati informacije i podsjetiti ih da su prema zakonu sigurne. Ovaj registar trudnoće u Poljskoj nikako ne bi trebao postojati, ali čak i ako se vaša trudnoća registrira te se odlučite na pobačaj i odete liječniku na pregled, morate znati da ste sigurni. Jer je registriranje trudnoće jedno, a kazneni zakon drugo, a prema poljskom zakonu, vaš je pobačaj legalan.

N1: U ovoj situaciji o kojoj smo razgovarali. Imate li u Poljskoj prosvjede zbog zabrane pobačaja?

Natalia Broniarczyk: Da, bilo je mnogo prosvjeda zbog zakona o pobačaju. Najveći se dogodio 2020., netom nakon presude Ustavnog suda o zabrani pobačaja u slučaju deformacije fetusa. Bili su to masovni prosvjedi koji su se dogodili tijekom pandemije…

N1: Čak i ako je fetus deformiran, ne možete obaviti pobačaj?

Natalia Broniarczyk: Ne možete.

N1: Morate roditi bolesno dijete s oštećenjima?

Natalia Broniarczyk: Tako je. Prijedlog zakona o legalizaciji pobačaja trenutačno je u parlamentarnoj proceduri. Parlamentarna rasprava zakazana je za 22. srpnja. Male su šanse da će pobačaj biti legaliziran jer je politička moć trenutačno u rukama konzervativnih stranaka. Ali ipak je važno što se vodi rasprava o tome, jer u parlamentu želimo pokazati da se pobačaji obavljaju…

N1: Iako u Poljskoj nisu dopušteni, obavljaju se u drugim zemljama ili kod kuće.

Natalia Broniarczyk: Točno! A zadaća osiguravanja pobačaja u Poljskoj sada je u potpunosti u rukama neformalnih feminističkih organizacija ili drugih zemalja. Izvozimo ovaj problem u druge zemlje i tomu treba stati na kraj.

N1: Imate li informacije o ženama koje su možda obavile ilegalan pobačaj ili su doživjele neke komplikacije zato što u bolnici nisu dobile pomoć koja im je trebala biti pružena nakon što su obavile pobačaj tabletom ili na drugi ilegalan način tu u Poljskoj?

Natalia Broniarczyk: U rujnu prošle godine odjeknuo je slučaj Ize iz Pszczyne, koja je preminula u bolnici jer su liječnici odlučili da joj neće spasiti život.

N1: Jer su čekali da fetus umre?

Natalia Broniarczyk: Tako je.

N1: A fetus je bio deformiran.

Natalia Broniarczyk: Prisilili su je da čeka dok fetus ne umre, a zatim je i ona umrla. Prije dva mjeseca dobili smo poziv od žene koja je otišla u češku kliniku. Nakon kirurškog pobačaja pojavila joj se bol u trbuhu pa je odlučila otići u bolnicu. Bila je vrlo iskrena, rekla je liječniku da je bila na pobačaju u Češkoj, da je boli trbuh i da ne zna što učiniti, a liječnik joj je rekao: “Ako ste pobačaj obavili u Češkoj, pomoć potražite u Češkoj.” Nazvala nas je jer nije znala što učiniti, doista ju je boljelo. Odlučili smo je poslati u drugu bolnicu i zatajiti informaciju o pobačaju. Ali stav i ponašanje tog liječnika nikako nisu bili legalni. Ima obvezu pomoći, ali…

N1: A ako kao pacijentica ne kažete liječniku da ste obavili pobačaj, nema sve informacije pa vam ne može pomoći na pravi način.

Natalia Broniarczyk: Točno! To je odgovorno ponašanje.

N1: Nije isto je li bol zbog pobačaja ili nekog drugog razloga.

Natalia Broniarczyk: Upravo tako. Pacijentica se odlučila ponašati odgovorno, bila je iskrena.

N1: Je li preživjela, sad je dobro?

Natalia Broniarczyk: Dobro je, no to nikako nije bilo sigurno i taj bi liječnik trebao završiti na sudu.

N1: Ovaj slučaj žene koja je preminula jer liječnici nisu htjeli obaviti pobačaj prije smrti fetusa… Posrijedi je veoma snažan i dramatičan slučaj. Mislite li da bi taj slučaj mogao biti točka nakon koje će doći do promjena ili mislite da će stvari ostati iste?

Natalia Broniarczyk: Nakon Izina slučaja uočili smo da se stav prema pobačaju promijenio. Ljudi se doista boje. Kad imate priču o stvarnoj ženi, majci s djetetom i suprugom, mnogo je lakše zamisliti da se to može dogoditi vašoj sestri, kćeri ili supruzi. Nakon Izine smrti mnogi su odlučili izaći na ulice i prosvjedovati. I to je bilo vrlo dirljivo. Prije tri tjedna provedeno je istraživanje o stavu o pobačaju, a 66% ispitanika odobrava pobačaj na zahtjev, barem do 12. tjedna, što je golema promjena. Prošle je to godine bilo 44%. Dakle, 20% ljudi promijenilo je stav.

N1: Nažalost, uvijek se mora dogoditi neka tragedija kako bi došlo do promjene. I pitanje za kraj… Što kažu poljske političarke o tome da pobačaj nije dopušten?

Natalia Broniarczyk: Upravo gledam jednu od političarki koja je ovdje… Neke su političarke vrlo hrabre i podržavaju zakon o pobačaju u Poljskoj, ali možda ih je deset i pripadaju stranci ljevice. Mnoge žene iz stranaka desnice ili centra boje se da će izgubiti položaj, što je tužno, jer mislim da bi žene trebale biti solidarne. Ženska prava su izuzetno važna, ljudi bi se međusobno trebali podupirati. Trenutačno moramo računati samo na ovih 10, možda 12, hrabrih političarki. Podržale su i prijedlog zakona civilnog društva o legalnom pobačaju, pružaju nam golemu podršku, ali moramo pričekati više…

N1: Više hrabrih žena u politici?

Natalia Broniarczyk: Tako je.

