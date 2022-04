Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika i ukrajinski pregovarač, na Twitteru je komentirao raketni napad na Lavov.

"Pet snažnih raketnih napada odjednom na civilnu infrastrukturu starog europskog Lavova. Rusi nastavljaju barbarski napadati ukrajinske gradove iz zraka, cinično proglašavajući cijelom svijetu svoje “pravo” da… ubijaju Ukrajince", napisao je Podoljak.

Five powerful missile strikes at once on the civilian infrastructure of the old European Lviv. The Russians continue barbarically attacking Ukrainian cities from the air, cynically declaring to the whole world their “right” to… kill Ukrainians.