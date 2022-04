Ravnateljica Odjela za informiranje u Ministarstvu vanjskih poslova Rusije, Marija Zaharova, nastavila je niz svojih izjava kojima zaokuplja pažnju javnosti.

"Čak su i kuharice zabranjene u Ukrajini. Zašto? Zato što ne žele dijeliti recept za boršč... On mora pripadati jednoj osobi, jednoj naciji. Nisu mogli podnijeti pomisao na to da će svaka domaćica moći skuhati svoj. O tome govorimo. Ksenofobija, fašizam, ekstremizam", rekla je Zaharova.

Bizarre comments by Maria Zakharova, the Russian MFA spox:

"Even cookbooks were banned [in Ukraine]. Why? Because they wouldn't share the borscht recipe... It had to belong to one people, to one nationality. They couldn't bear the thought that.. every housewife in the world

