UEFA potvrdila suspenziju Rusije i dodijelila Hrvatskoj U-19 EP u futsalu

Podijeli:







Izvor: Gerrit van Keulen / ANP / AFP, Ilustracija

Izvršni odbor Europskog nogometnog saveza (Uefa) na svojoj je sjednici održanoj u utorak na Hvaru donio niz važnih odluka među kojima se ističu potvrda suspenzije Rusije u kvalifikacijama za Euro 2024. te dodjeljivanje domaćinstva Europskog prvenstva u futsalu za igrače do 19 godina Hrvatskoj.

Na sjednici Izvršnog odbora Uefe, čiji je član i bivši predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker, odobrena je procedura ždrijeba kvalifikacijskih skupina za Europsko prvenstvo u Njemačkoj 2024., koji će biti održan 9. listopada, s početkom točno u podne, u Frankfurtu.

Njemačka kao domaćin ima osigurano mjesto na završnom turniru, a Rusija prema odluci iz veljače ostaje suspendirana te će u kvalifikacijama sudjelovati 53 europske reprezentacije koje će biti raspodijeljene u sedam skupina sa po pet momčadi i tri skupine sa po šest momčadi.

Reprezentacije će biti raspoređene u jakosne skupine prema plasmanu iz ovogodišnje Lige nacija.

Na završni turnir će se plasirati po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, a preostala tri mjesta će biti popunjena doigravanjem u ožujku 2024.

Članovi Izvršnog odbora Uefe izabrali su Poreč za domaćina trećeg izdanja Europskog prvenstva u futsalu za igrače do 19 godina, koje je na rasporedu u rujnu 2023. Sve utakmice će biti odigrane u dvorani Žatika, koja je izgrađena za Svjetsko prvenstvo rukometaša, kojem je Hrvatska bila domaćin 2009.

“Raduje nas odluka Izvršnog odbora Uefe te zahvaljujemo predsjedniku Čeferinu i rukovodstvu Uefe na povjerenju. Hrvatska se dokazala kao odličan domaćin na Euru u futsalu 2012., kao što se i naša U19 reprezentacija istaknula srebrnom medaljom na Euru prije dvije godine. Hrvatska ima snažnu tradiciju malog nogometa, u Poreču imamo krasnu dvoranu i kvalitetne uvjete te ne sumnjam da ćemo organizirati izvrsno natjecanje i time opravdati ovu odluku Uefe”, izjavio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić za portal HNS-a (hns-cff.hr).

Uz hrvatsku reprezentaciju do 19 godina, na ovom će turniru nastupiti još sedam pobjednika u glavnoj kvalifikacijskoj rundi, koja će biti održana od 21. do 26. ožujka sljedeće godine. Ždrijeb kvalifikacijskih skupina bit će održan 3. studenog, a preliminarna kvalifikacijska runda na rasporedu je od 17. do 22. siječnja 2023.

Na oba prethodna izdanja naslov europskog prvaka u ovoj dobnoj kategoriji osvojila je Španjolska. Hrvatska je bila europski doprvak na turniru koji je 2019. održan u Rigi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.