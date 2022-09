Tuchel: Ovo je težak podbačaj

Podijeli:







Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL

Ljut sam na sebe, na naš nastup, ovo je težak podbačaj, kazao je trener Chelsea Thomas Tuchel nakon što su londonski Bluesi izgubili od Dinama (0-1) na startu Lige prvaka.

Hrvatski prvak je fantastičnom predstavom srušio bivšeg europskog i engleskog prvaka golom Mislava Oršića u 13. minuti.

“Nisam ovo očekivao, nisam ovo predvidio, bio sam u krivom filmu”, kazao je razočarani njemački stručnjak.

“Nismo bili precizni, odlučni, aktivni, niti individualno, niti momčadski”, dodao je.

Tuchel je istaknuo kako ga Dinamo nije iznenadio svojom igrom.

“Dinamo me nije iznenadio, očekivali smo ovakvu igru. Počeli smo dobro, prvih 15-20 minuta, ali nam je nedostajalo odlučnosti, nedostajalo nam je krvi. Imali smo dovoljno dodavanja, osvojenog prostora, ali trebali smo imati više udaraca. Gol smo primili iz kontre dvojice igrača, to nam se do sada nikada nije dogodilo. Smatrao sam da smo na dobrom putu ali sam iznenađen.”

Istaknuo je kako nije podcijenio Modre, dodavši kako ne zna razloge ovako loše predstave svoje momčadi.

“Nismo podcijenili Dinamo, ako jesmo onda imamo veliki problem. Ne znam koja je posljedica ovakve igre, možda manjak odlučnosti ili gladi. Nismo imali intenziteta, gubili smo duele. Ne možete u engleskom prvenstvu ili Ligi prvaka igrati utakmicu ovakvog niskog intenziteta.”

Za Tuchela je ovo bila stota utakmica na klupi Bluesa, sasvim sigurno upamtit će je. Nijemac se osvrnuo i na sjajnu atmosferu koja je vladala na tribinama stadiona Maksimir.

“Bila bi bolja atmosfera da su sve tribine bile pune. Publika je emotivna i glasna, ali atmosfera nije bila ključna da bi odigramo loše”, zaključio je Tuchel naglasivši kako će kazniti igrače oduzimanjem slobodnog dana.