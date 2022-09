Tucak: Ostali smo u vrhu europskog vaterpola, ali sada želimo medalju

Podijeli:







Izvor: Miroslav Lelas/PIXSELL

Mogu reći da je naš primarni cilj ostavren - ostali smo u vrhu svjetskog i europskog vaterpola, ali sada želimo medalju, kazao je hrvatski vaterpolski izbornik Ivica Tucak nakon pobjede nad Gruzijom u Splitu i plasmana u polufinale Europskog prvenstva.

Hrvatska muškva vaterpolska reprezentacija plasirala se u polufinale Europskog prvenstva u Splitu sigurnom 15-5 (4-0, 2-2, 6-1, 3-2) pobjedom protiv Gruzije u četvrtfinalu.

“Obrana je naš najbolji dio, na tome smo baš krvavo trenirali zadnja dva mjeseca. Tako je bilo i večeras. Malo smo odmarali momčad, što nekad nije dobro jer se gubi tenzija, ali i Talijani su imali jednosmjernu utakmicu. Imamo još puno rezervi.”

Hrvatska će igrati svoje 10. europsko polufinale u četvrtak protiv Italije koja je izbacila Francusku.

“Ovo će biti drugo polufinale u dva mjeseca i to me čini jako ponosnim. No, sada slijedi borba za medalje, čeka naš Italija, strašno teški protivnik s kojima smo ove godine odigrali sedam-osam što službenih, što prijateljskih, što službenih utakmica i rezultat uvijek bio minimalan ili za njih ili za nas. Ja vjerujem da imamo snagu da ih pobijedimo, igramo kod kuće, pred ovom divnom splitskom publikom”, kazao je Tucak, koji je nastavo hvaliti Talijane.

“igraju jako agresivni vaterpolo, na granici prekršaja, a u napadu raspolažu s trojicom vhunskih individualaca. Znamo sve o njima. Pogledajte u kakvu smo društvu – Italija,Mađarska, Španjolska i mi. Tu nema slabih.”

Luka Bukić je s četiri pogotka bio najbolji strijelac Hrvatske.

“Igrali smo onako kako smo se dogovorili i mirno smo priveli utakmicu kraju. Italiju znamo dobro, igraju dosta fizički i agresivno i vrlo dobro plivaju tako da nas čeka jako teška utakmica. Nadam se da ćemo odigrati kao večeras, uz ovakvu podršku s tribina”, kazao je Bukić.

