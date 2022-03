Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Jenson Brooksby – trojica su tenisača koji su prethodnih tjedana bili kritizirani zbog svog ponašanja na terenu, a nekadašnji svjetski broj jedan Andy Roddick dao im je originalan savjet.

Zverev je žestoko kažnjen nakon što je razbio reket od stolicu glavnog suca meča. Kyrgios i Brooksby su bacili rekete i nehotice pogodili skupljače lopti. Andy Roddick zna kako da se to napravi, a da ne budete u problemima.

“S toliko tantruma koje sam imao u karijeri, samo sam jednom dobio kazneni poen, što je odličan prosjek, tako da imam savjete za vas.”, rekao je bivši prvi reket svijeta.

Evo kako treba bacati reket:

How to throw a racket/hit a ball in anger without getting in trouble ……. pic.twitter.com/NTz2ff55Rw