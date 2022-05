Podijeli:







Izvor: Glyn KIRK / AFP, Ilustracija

Zadnji meč Roger Federer (40) odigrao je 7. srpnja 2021. godine. U četvrtfinalu Wimbledona tada ga je svladao Poljak Hurbert Hurkacz, a milijuni navijača sada s pravom strahuju da je to možda bio zadnji meč legendarnog švicarskog velikana, po mnogima najvećeg tenisača svih vremena. Nažalost, oporavak nakon čak tri operacije koljena ne ide po planu.

U manje od godinu i pol Roger Federer (40) prošao je tri teške operacije koljena. Bila bi to strašna trauma i za puno mlađe sportaše, ali sve donedavno neuništivi švicarski teniski velikan ne predaje se i ustrajan je u namjeri da se – prije ili kasnije – vrati na teren!

Problemi za po mnogima najboljeg tenisača svih vremena započeli su nakon Australian Opena 2020. godine. Federer je tada u polufinalu izgubio od Novaka Đokovića te je ubrzo završio na prvoj operaciji koljena. Odlučio se na tu opciju kako bi spreman dočekao Olimpijske igre u Tokiju i pokušao osvojiti jedini trofej koji mu nedostaje – olimpijsko zlato u pojedinačnoj konkurenciji, piše tportal.

No u lipnju 2020. godine ponovno je morao pod nož pa je otkazao sve mečeve do kraja godine. Ionako se nije igralo zbog pandemije koronavirusa, a odgođene su i Olimpijske igre te je Švicarac imao dovoljno vremena za oporavak.

Na teren se vratio prije točno godinu dana, u ožujku 2021. na turniru u Dohi. I nije se proslavio, jer pobijedio je Dana Evansa i izgubio od Nikoloza Basilašvilija…

Novi detalji i oporavku i rehabilitaciji

Nažalost, pokazalo se da oporavak ipak ne ide željenom brzinom, godine mu nisu saveznik, pa je Švicarac morao razočarati milijune navijača diljem svijeta objavom da još uvijek nije spreman za igru na najvišem nivou.

‘Bio bih vrlo iznenađen kad bih mogao igrati u Wimbledonu jer ipak sam dva mjeseca bio na štakama, doslovno sam morao krenuti od nule’, iskreno je priznao. A svi su se ponadali da će se vratiti baš na Grand Slamu koji je osvojio rekordnih osam puta, ali zadnji naslov ostvario je 2017. godine.

‘Moj se život neće urušiti ako više ne budem igrao u finalu Grand Slama. No vjerujem da ću se vratiti, ja vjerujem u takva čuda’, optimističan je bio Federer u trenutku u kojem je objavio da napokon započinje s malo intenzivnijim treninzima na terenu te dodao:

‘Sad polako dolazim u fazu da mogu razmišljati o povratku. Vidjet ćemo kako će tijelo reagirati, a potom ćemo eventualno razmotri mogućnost povratka, možda krajem ljeta. Naravno da bih volio da sve ide brže, ali liječnici kažu svoje, upozoravaju me da se ne vraćam prerano.’

Realnost je takva da Federer ove godine sigurno propušta Wimbledon i Roland Garros, a prije nekoliko dana objavio je da će prvi službeni ATP turnir na kojem bi trebao zaigrati od 24. do 30. listopada biti ‘njegov’ Basel. Čak je deset puta slavio u Baselu i dojam je da bi se baš na ovom turniru mogao službeno umiroviti. Jer nakon Basela sezona je ionako gotova, od jačih se turnira nakon njega igra Masters 1000 u Parizu (od 31. listopada do 6. studenog), a potom je na rasporedu ATP Finals u Torinu (od 13. do 20. studenog).

Rujan ove godine je ključan mjesec, a evo zašto

No prema nekim najavama, Federer bi se na teren mogao vratiti već u rujnu ove godine. Potvrdio je da će s Rafaelom Nadalom zaigrati na petom izdanju Laver Cupa od 23. do 25. rujna u Londonu.

Kako god bilo, jedna se velika karijera, vrlo vjerojatno najvećeg tenisača svih vremena, bliži kraju. Sam Federer bi vjerojatno odustao još puno ranije, ali odlučio je probati još jednom. Pa ako ide, OK, ako ne ide – mirovina. Ne treba zaboraviti da će Švicarac 8. kolovoza proslaviti 41. rođendan…

U karijeri je osvojio 20 grand slam titula, osam puta Wimbledon, šest puta Australian Open, pet titula ima na US Openu i jednu iz Roland Garrosa. Uz to je osvojio 103 turnira, drugi je iza Jimmyja Connorsa u eri Opena, ima pojedinačno srebro i zlato u paru s Olimpijskih igara, osvojio je Davis Cup… Samo od turnirskih nagrada do sada je u karijeri zaradio više od 130 milijuna dolara, a njegova se ukupna zarada zahvaljujući izdašnim sponzorskim ugovorima procjenjuje na više od 600 milijuna dolara.

Mnogi tvrde da se Federer želi vratiti samo kako bi se odužio vjernim sponzorima i odradio neke od ugovora. Većina njih završava mu s posljednjim danima 2022. godine, a tako bi nekako mogla završiti i njegova karijera, piše tportal.

