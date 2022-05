Podijeli:







Izvor: Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports / File Photo

Rafael Nadal vraća se na teren nakon gotovo mjesec i pol dana pauze zbog ozljede. Vlasnik 21 grand slam titule odigrat će turnir u Madridu, oporavio se od ozljede koju je zaradio igrajući na Indian Wellsu, u finalu kojeg ga je porazio Taylor Fritz.

“tTo se tiče ozljede, sve je u najboljem redu. Kao što znate, napuklo mi je rebro, ali to je, srećom, sada prošlost. Potpuno je druga stvar ako govorimo o formi u kojoj se trenutno nalazim. Nisam mogao gotovo ništa raditi u ovom razdoblju. Svaki pokret je bio bolan. Samo disanje mi je bilo teško tako da se nisam mogao fokusirati na fizičku pripremu. O udarcima da ne govorim. Prvi normalan trening sam odradio ovdje u Madridu. Trebat će mi mnogo strpljenja da se vratim u formu s početka godine”, rekao je Nadal.

Suspenzija Rusa i Bjelorusa s Wimbledona

Osvrnuo se, doduše kratko, i na odluku Wimbledona da suspendira ruske i bjeloruske tenisače i zabrani im nastup na turniru ove godine.

“Mislim da to nije fer prema kolegama iz Rusije. Nije njihova krivica to što se trenutno događa u Ukrajini. Također, nitko organizatore nije obvezao da donesu takvu odluku. Moramo vidjeti kakve će mjere poduzeti ATP, iako on nema nikakve veze s organizacijom ATP turnira”, kaže Nadal.

“Situacija je vrlo teška. S druge strane, kad pogledate rat i stradanja i koliko ljudi u Ukrajini pati, onda su naši problemi vrlo mali i nebitni”, zaključio je tenisač.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.