Mladi Španjolac do najveće pobjede u karijeri, izbacio Đokovića u Monte Carlu

Španjolski tenisač Alejandro Davidovich Fokina (ATP - 46.) ostvario je u utorak najveću pobjedu u karijeri svladavši u 2. kolu ATP turnira Masters 1000 serije u Monte Carlu prvog igrača svijeta Novaka Đokovića sa 6-3, 6-7 (5), 6-1.

U prijašnja dva dvoboja protiv Đokovića, prošle godine na rimskom Mastersu i na olimpijskom turniru u Tokiju, 22-godišnji Španjolac je osvojio samo sedam gemova, a u gotovo trosatnom dvoboju u Monte Carlu pokazao je snagu svojih udaraca, ali i svoje psihe.

Naime, nakon što je osvojio prvi set, Španjolac je poveo sa 3-0 u drugom setu, prepunom preokreta. Vodio je i 4-2, ali je Đoković s tri uzastopna gema došao do servisa za izjednačenje u setovima. No, Davidovich Fokina je novim preokretom odveo set u ‘tie-break’. U njemu je Španjolac imao 4-2, ali je osvojio samo jedan od sljedećih šest poena, što je Đokovića dovelo do trećeg seta.

No, u njemu je 12 godina mlađi Španjolac bio nadmoćan osvajaču 20 Grand Slam naslova i zaustavio ga na prvom koraku na njegovom drugom turniru u ovoj godini. Dvostrukom pobjedniku Monte Carlo Mastersa (2013., 2015.) ovo je tek treći put da je izgubio prvi meč na ovom turniru, a prvi od 2016. kad ga je iznenadio Jiri Vesely, češki tenisač koji ga je šokirao i ove godine u četvrtfinalu turnira u Dubaiju, gdje je Đoković debitirao u 2022.

Davidovich Fokina je prošle godine u debiju u Monte Carlu stigao do četvrtfinala, a da bi ponovio taj rezultat morat će u osmini finala pobijediti boljeg iz dvoboja Belgijca Davida Goffina i Britanca Daniela Evansa.

ATP Monte Carlo – 1. kolo

David Goffin (BEL) – Jiri Lehečka (ČEŠ) 6-4, 6-3

Daniel Evans (VB) – Benjamin Bonzi (FRA) 6-0, 7-6 (4)

Taylor Fritz (SAD/10) – Lucas Catarina (MON) 6-7 (6), 7-6 (5), 6-4

Holger Rune (Dan) – Aslan Karacev 7-6 (1), 4-6, 6-3

Pedro Martinez (ESP) – Ugo Humbert (FRA) 6-4, 7-6 (5)

Lorenzo Musetti (ITA) – Benoit Paire (FRA) 6-2, 6-7 (4), 6-2

Lorenzo Sonego (ITA/16) – Ilja Ivaška 6-3, 6-3

Laslo Đere (SRB) – Maxime Cressy (SAD) 6-4, 6-7 (7), 6-2

Emil Ruusuvuori (FIN) – Oscar Otte (NJEM) 6-4, 6-3

2. kolo

Alejandro Davidovich Fokina (ŠPA) – Novak Đoković (SRB/1) 6-3, 6-7 (5), 6-1

