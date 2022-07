Mektić i Pavić izgubili finale Wimbledona

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Hannah Mckay

Hrvatski tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić nisu uspjeli obraniti naslov wimbledonskih pobjednika u muškim parovima, u finalu ovogodišnjeg turnira svladali su ih Australci Matthew Ebden i Max Purcell sa 7-6 (5), 6-7 (3), 4-6, 6-4, 7-6 (2) nakon četiri sata i 10 minuta igre.

Zlatni olimpijci iz Tokija tako su ostali na jednom zajedničkom osvojenom “grand slam” naslov, Wimbledonu prošle godine. Mektiću je to i jedini naslov u ovoj konkurenciji, dok Pavić još ima i Australian Open 2018. s Oliverom Marachom te US Open 2020. s Brunom Soaresom. Za Ebdena i Purcella je ovo prvi “grand slam” naslov, ranije ove godine su igrali finale Australian Opena koji su izgubili od Kokkinakisa i Kyrgiosa.

Nakon dramatičnih pobjeda u polufinalima u kojima su oba ova para spašavala meč-lopte, Mektić i Pavić jednu, a Ebden i Purcell čak pet, hrvatska i australska kombinacija i u finalu su odigrale dramatičan i vrlo izjednačen susret. Posebno priznanje zaslužuje Mate Pavić koji je igrao s frakturom kosti u podlaktici desne ruke, ali usprkos tomu niti jednom nije izgubio servis kako u polufinalu tako i u finalu.

Tijekom prva dva seta nije viđen niti jedan “break”, a parovi su podijelili “tie-breakove”. U prvom setu Mektić i Pavić su kod rezultata 2-2 imali tri prilike za oduzimanje servisa suparnika, ali Purcell je svaki put odlično servirao te su te prilike otišle u nepovrat. Prvih 10 poena u odlučujućoj, 13. igri osvojili su parovi koji su bili na servisu da bi kod rezultata 5-5 Purcell pogodio vrhunski retern na Mektićev servis što je Australcima bilo dovoljno za osvajanje prve dionice meča.

Uloge su se u potpunosti promijenile u drugom setu u kojemu su Ebden i Purcell imali dvije vezane “break-lopte” u prvoj igri na servis Mektića koje su ostale neiskorištene, da bi “tie-break” otišao na stranu hrvatske kombinacije. Prvi “mini-break” Mektić i Pavić su ostvarili za vodstvo 4-2, da bi kod 6-3 iskoristili prvu od tri vezane set-lopte sjajnim reternom Mektića.

Poneseni osvajanjem seta naši su igrači u prvoj igri treće dionice stigli i do prvog “breaka” u meču iskoristitvši i dekoncentraciju australskog para. Ebden je kod izjednačenja promašio lopticu kada je imao “zicer” na mreži, da bi Purcell na “break-loptu” napravio dvostruku servis pogrešku. Tu rano stečenu prednost Mektić i Pavić suvereno su držali sve do trenutka kada su kod vodstva 5-4 imali servis za set. Tada su Australci počeli daleko bolje reternirati te su čak stigli i do jedne “break-lopte” i to nakon spašene tri set-lopte. Srećom, nisu ju iskoristili da bi Mektić i Pavić realizirali svoju petu set-loptu.

Mogli su Mektić i Pavić možda i slomiti otpor suparnika u prvoj igri četvrtog seta kada su imali dvije nove prilike za oduzimanje servisa, ali Ebden i Purcell nisu dopustili da se ponovi scenarij iz trećeg seta. Uslijedio je veliki pritisak Australaca poglavito na servis Mektića koji je ipak uspio zadržati svoj početni udarac za 1-1, ali ne i za 5-5. U toj se igri sjajnim reternima istaknuo Purcell pa se otišlo u odlučujući peti set.

Kada su Mektić i Pavić stigli do “breaka” sjajnim reternima na Purcellov servis za vodstvo od 3-2 činilo se kako su nadomak obrane naslova. No, Australci se nisu predavali, još jednom su nanizali seriju vrhunskih reterna na Mektićev servis i vratili izgubljeni servis za poravnanje na 4-4. Vjerojatno ključni trenutak dogodio se u sljedećoj igri kada su Mektić i Pavić stigli do 15-40 na servis Purcella, tada je pavić pogodio odličan lob retern, ali je zatim došlo do nesporazuma naših igrača na mreži, obojica su krenula na istu loptu i propustila priliku za novu prednost i servis za meč.

Pobjednika je tako odlučivao produženi “tie-break” petog seta kojim su u potpunosti dominirali Australci. Purcell je pogodio dva sjajna reterna, prvog na servis Pavića, a drugog na servis Mektića za veliku prednost od 5-2 što je, čini se, “slomilo” našu kombinaciju, pa su Australci osvojili i preostalih pet poena za konačni trijumf.

FINALE:

Matthew Ebden/Max Purcell (Aus/14) – NIKOLA MEKTIĆ/MATE PAVIĆ (HRV/2) 7-6 (5), 6-7 (3), 4-6, 6-4, 7-6 (2)

