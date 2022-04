Ivanišević: Novaka volim još više, jer nije odustao od svojih uvjerenja

Podijeli:







Izvor: Paul CROCK / AFP

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević, trener prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića, izjavio je da nije zabrinut za formu svog štićenika te da će do obrane naslova na Roland Garrosu svjetski broj 1 igrati na svim turnirima na kojima će to biti moguće.

Đoković je u drugom kolu turnira u Monte Carlu izgubio u tri seta od Španjolca Alejandra Davidovicha Fokine, a u trećem setu je bilo vidljivo da je ostao bez snage. “Nije se dobro osjećao, bio je prehlađen i nije bio stoposto spreman. Prije tri tjedna nije ni znao da će igrati pa se bilo jako teško mentalno pripremiti. Nismo očekivali ništa spektakularno od ovog turnira, naš je cilj Roland Garros”, izjavio je Goran Ivanišević u razgovoru za teniski mrežni portal ubitennis.com.

Ivanišević je rekao da ga Đokovićeva sadašnja forma ne zabrinjava.

“Jedan je od najboljih igrača u povijesti. Takvi igrači uvijek pronađu put do pobjede, izvuku se u problematičnim situacijama. Izvući će se i on zahvaljujući svojoj konstantnosti. I prošle je godine počeo loše na zemlji. Izgubio je u Monte Carlu od Evansa, a potom i u polufinalu prvog turnira u Beogradu. I onda je počeo igrati dobro u Rimu, osvojio je drugi turnir u Beogradu i Roland Garros, tako da nisam zabrinut.”

Osvrnuo se i na prošlu godinu u kojoj je Đoković hvatao “zlatni Grand Slam”, a na kraju ostao i bez olimpijskog odličja i bez Grand Slama nakon poraza od Danila Medvjedeva u finalu US Opena, u kojem Đoković nije bio u svom uobičajenom izdanju.

“Voli igrati za svoju državu, uvijek želi igrati za Srbiju i u Davis Cupu. Nitko ga nije mogao odgovoriti od nastupa na Olimpijskim igrama i ne mislim da je to bila pogreška. Možda je pogriješio što je igrao i mješovite parove, jer je na kraju bio umoran. Ne mislim da je izgubio finale, već je Medvjedev, koji je sjajan igrač, tog dana bio bolji. Novak tog dana nije bio svoj, ali ne mislim da se to dogodilo zbog nastupa na Olimpijskim igrama. To je ljudski, može se svakom dogoditi.”

U ovoj godini Đoković je nastupio na svega dva turnira zbog toga što je odbio cijepiti se protiv koronavirusa, što ga je koštalo i nastupa na Australian Openu. Iako to komplicira planiranje treninga i nastupa, Ivanišević je pun razumijevanja za Novakovu odluku. “To je njegov život i on odlučuje, a ja to poštujem. Zapravo, volim ga još više zbog toga što je ostao dosljedan, iako je postajala opasnost da će mu to uništiti karijeru. On je jedini koji nije odustao od svojih uvjerenja i ja ga zbog toga još više poštujem.”